Экс-тренер Шахтера стал чемпионом Боливии вместе с Боливаром
Для Антонио Карлоса Заго это «золото» стало первым в самостоятельной тренерской карьере
Бывший ассистент Мирчи Луческу в донецком «Шахтере» Антонио Карлос Заго впервые в самостоятельной тренерской карьере привел свою команду к чемпионскому титулу.
Под руководством 53-летнего специалиста «золото» чемпионата Боливии сумел взять «Боливар». В решающем поединке команда Заго оказалась сильнее «Стронгеста» - 3:0.
Campeón!!!!! pic.twitter.com/DykjSpNXXM— Antonio Carlos Zago (@aczago) June 13, 2022
Отметим, что Антонио Карлос Заго был назначен наставником «Боливара» летом минувшего года.
Ранее этот специалист побеждал в бразильской Серии В с «Ред Булл Брагантино», однако на уровне элитарного дивизиона триумф с «Боливаром» стал для экс-ассистента Луческу первым.
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