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14 июня 2022, 20:41 | Обновлено 14 июня 2022, 20:42
1087
0

Экс-тренер Шахтера стал чемпионом Боливии вместе с Боливаром

Для Антонио Карлоса Заго это «золото» стало первым в самостоятельной тренерской карьере

14 июня 2022, 20:41 | Обновлено 14 июня 2022, 20:42
1087
0
Экс-тренер Шахтера стал чемпионом Боливии вместе с Боливаром
twitter.com/aczago

Бывший ассистент Мирчи Луческу в донецком «Шахтере» Антонио Карлос Заго впервые в самостоятельной тренерской карьере привел свою команду к чемпионскому титулу.

Под руководством 53-летнего специалиста «золото» чемпионата Боливии сумел взять «Боливар». В решающем поединке команда Заго оказалась сильнее «Стронгеста» - 3:0.

Отметим, что Антонио Карлос Заго был назначен наставником «Боливара» летом минувшего года.

Ранее этот специалист побеждал в бразильской Серии В с «Ред Булл Брагантино», однако на уровне элитарного дивизиона триумф с «Боливаром» стал для экс-ассистента Луческу первым.

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Антонио Карлос Заго Боливар чемпионат Боливии по футболу Стронгест
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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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