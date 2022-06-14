Экс-тренер Шахтера стал чемпионом Боливии вместе с Боливаром

Бывший ассистент Мирчи Луческу в донецком «Шахтере» Антонио Карлос Заго впервые в самостоятельной тренерской карьере привел свою команду к чемпионскому титулу.

Под руководством 53-летнего специалиста «золото» чемпионата Боливии сумел взять «Боливар». В решающем поединке команда Заго оказалась сильнее «Стронгеста» - 3:0.

Отметим, что Антонио Карлос Заго был назначен наставником «Боливара» летом минувшего года.

Ранее этот специалист побеждал в бразильской Серии В с «Ред Булл Брагантино», однако на уровне элитарного дивизиона триумф с «Боливаром» стал для экс-ассистента Луческу первым.