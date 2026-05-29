Копа Судамерикана. Впереди плей-офф: состоялась жеребьевка

Состоялась жеребьевка плей-офф Копа Судамерикана 2026.

Это второй футбольный турнир в Южной Америке.

В плей-офф сыграют 24 команды. Клубы, занявшие первые места, напрямую вышли в 1/8 финала.

В 1/16 финала сыграют команды со вторых мест в группах Копа Судамерикана против третьих мест Кубка Либертадорес, которые перешли во второй по силе турнир

Матчи 1/16 финала пройдут 21/23 и 26/20 июля, а поединки 1/8 финала запланированы на 11/13 и 18/20 августа.

Копа Судамерикана 2026

Жеребьевка 1/16 финала, 21/23 и 26/20 июля

Боливар (Боливия) – Гремио (Бразилия)

Спортинг Кристал (Перу) – Ред Булл Брагантино (Бразилия)

Индепендьенте Медельин (Колумбия) – Васко да Гама (Бразилия)

Бока Хуниорс (Аргентина) – О’Хиггинс (Чили)

Насьональ (Уругвай) – Тигре (Аргентина)

Санта-Фе (Колумбия) – Каракас (Венесуэла)

Ланус (Аргентина) – Сьенсиано (Перу)

Универсидад Сентраль (Венесуэла) – Сантос (Бразилия)

Напрямую в 1/8 финала вышли 8 победителей групп

