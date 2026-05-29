Кубок Либертадорес 2026. Итоговые таблицы: определены участники 1/8 финала

В Кубке Либертадорес 2026 определены все участники 1/8 финала.

Завершился групповой раунд главного турнира в Южной Америке, на очереди – стадия плей-офф.

Жеребьевка стадии плей-офф состоится вечером 29 мая.

По итогам выступлений в группах, команды распределены на две корзины – сеяные и несеяные.

Кубок Либертадорес 2026

Итоги группового раунда. Плей-офф

Сеяные команды в 1/8 финала:

Фламенго (Бразилия)

Кокимбо Унидо (Чили)

Индепендьенте Ривадавия (Аргентина)

Универсидад Католика (Чили)

Коринтианс (Бразилия)

Серро Портеньо (Парагвай)

ЛДУ Кито (Эквадор)

Индепендьенте дель Валье (Эквадор)

Несеяные команды в 1/8 финала:

Эстудиантес (Аргентина)

Депортес Толима (Колумбия)

Флуминенсе (Бразилия)

Крузейро (Бразилия)

Платенсе (Аргентина)

Палмейрас (Бразилия)

Мирассол (Бразилия)

Росарио Сентрал (Аргентина)

1/8 финала (жеребьевка – 29 мая)

Результаты 6-го тура

Итоговые турнирные таблицы

Инфографика