Кубок Либертадорес 2026. Итоговые таблицы: определены участники 1/8 финала
В Кубке Либертадорес 2026 определены все участники 1/8 финала.
Завершился групповой раунд главного турнира в Южной Америке, на очереди – стадия плей-офф.
Жеребьевка стадии плей-офф состоится вечером 29 мая.
По итогам выступлений в группах, команды распределены на две корзины – сеяные и несеяные.
Кубок Либертадорес 2026
Итоги группового раунда. Плей-офф
Сеяные команды в 1/8 финала:
- Фламенго (Бразилия)
- Кокимбо Унидо (Чили)
- Индепендьенте Ривадавия (Аргентина)
- Универсидад Католика (Чили)
- Коринтианс (Бразилия)
- Серро Портеньо (Парагвай)
- ЛДУ Кито (Эквадор)
- Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
Несеяные команды в 1/8 финала:
- Эстудиантес (Аргентина)
- Депортес Толима (Колумбия)
- Флуминенсе (Бразилия)
- Крузейро (Бразилия)
- Платенсе (Аргентина)
- Палмейрас (Бразилия)
- Мирассол (Бразилия)
- Росарио Сентрал (Аргентина)
1/8 финала (жеребьевка – 29 мая)
Результаты 6-го тура
Итоговые турнирные таблицы
