  4. Кубок Либертадорес 2026. Итоговые таблицы: определены участники 1/8 финала
Кубок Либертадорес
29 мая 2026, 17:43 | Обновлено 29 мая 2026, 18:13
Кубок Либертадорес 2026. Итоговые таблицы: определены участники 1/8 финала

Завершился групповой раунд главного турнира в Южной Америке

Getty Images/Global Images Ukraine

В Кубке Либертадорес 2026 определены все участники 1/8 финала.

Завершился групповой раунд главного турнира в Южной Америке, на очереди – стадия плей-офф.

Жеребьевка стадии плей-офф состоится вечером 29 мая.

По итогам выступлений в группах, команды распределены на две корзины – сеяные и несеяные.

Кубок Либертадорес 2026

Итоги группового раунда. Плей-офф

Сеяные команды в 1/8 финала:

  • Фламенго (Бразилия)
  • Кокимбо Унидо (Чили)
  • Индепендьенте Ривадавия (Аргентина)
  • Универсидад Католика (Чили)
  • Коринтианс (Бразилия)
  • Серро Портеньо (Парагвай)
  • ЛДУ Кито (Эквадор)
  • Индепендьенте дель Валье (Эквадор)

Несеяные команды в 1/8 финала:

  • Эстудиантес (Аргентина)
  • Депортес Толима (Колумбия)
  • Флуминенсе (Бразилия)
  • Крузейро (Бразилия)
  • Платенсе (Аргентина)
  • Палмейрас (Бразилия)
  • Мирассол (Бразилия)
  • Росарио Сентрал (Аргентина)

1/8 финала (жеребьевка – 29 мая)

Результаты 6-го тура

Итоговые турнирные таблицы

Инфографика

