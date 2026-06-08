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  4. Кривбасс нацелился на 18-летнего вингера
Украина. Премьер лига
08 июня 2026, 19:43 |
290
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Кривбасс нацелился на 18-летнего вингера

Леонардо Вивиани из «Ауроры» привлекает внимание криворожского клуба

08 июня 2026, 19:43 |
290
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Кривбасс нацелился на 18-летнего вингера
Леонардо Вивиани
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Боливийский вингер «Ауроры» Леонардо Вивиани привлекает внимание «Кривбасса». Об этом сообщает телеграм-канал «Бей-Беги».

По информации источника, криворожский клуб изучает возможность аренды 18-летнего футболиста с правом выкупа. 6 июня Вивиани дебютировал за сборную Боливии, выйдя на поел в матче Шотландией (0:4).

В прошедшем сезоне на счету Леонардо Вивиани 8 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 результативными ударами и 1 голевой передачей.

Ранее стало известно, сколько «Кривбасс» заплатил «Карпатам» за Кемкина.

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Даниил Кирияка Источник: Бей-беги
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