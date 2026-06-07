Стало известно, сколько Кривбасс заплатил Карпатам за Кемкина

Накануне «Кривбасс» официально объявил о выкупе у «Карпат» контракта 23-летнего голкипера Александра Кемкина, который сезон-2025/26 отыграл за криворожан на правах аренды.

«Кривбасс» активировал опцию выкупа вратаря, однако о финансовых деталях сделки предпочел ничего не сообщать.

По данным портала Transfermarkt, переход Кемкина обошелся «Кривбассу» в 175 тысяч евро.

В УПЛ-2025/26 Кемкин провел 24 матча, пропустив 38 мячей и сыграв 6 «сухих» поединков.