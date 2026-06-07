Украина. Премьер лига07 июня 2026, 08:36 |
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Стало известно, сколько Кривбасс заплатил Карпатам за Кемкина
Трансфер голкипера обошелся криворожанам во вполне символичную сумму
07 июня 2026, 08:36 |
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Накануне «Кривбасс» официально объявил о выкупе у «Карпат» контракта 23-летнего голкипера Александра Кемкина, который сезон-2025/26 отыграл за криворожан на правах аренды.
«Кривбасс» активировал опцию выкупа вратаря, однако о финансовых деталях сделки предпочел ничего не сообщать.
По данным портала Transfermarkt, переход Кемкина обошелся «Кривбассу» в 175 тысяч евро.
В УПЛ-2025/26 Кемкин провел 24 матча, пропустив 38 мячей и сыграв 6 «сухих» поединков.
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