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Украина. Премьер лига
07 июня 2026, 08:36 |
309
0

Стало известно, сколько Кривбасс заплатил Карпатам за Кемкина

Трансфер голкипера обошелся криворожанам во вполне символичную сумму

07 июня 2026, 08:36 |
309
0
Стало известно, сколько Кривбасс заплатил Карпатам за Кемкина
ФК Кривбасс. Александр Кемкин
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Накануне «Кривбасс» официально объявил о выкупе у «Карпат» контракта 23-летнего голкипера Александра Кемкина, который сезон-2025/26 отыграл за криворожан на правах аренды.

«Кривбасс» активировал опцию выкупа вратаря, однако о финансовых деталях сделки предпочел ничего не сообщать.

По данным портала Transfermarkt, переход Кемкина обошелся «Кривбассу» в 175 тысяч евро.

В УПЛ-2025/26 Кемкин провел 24 матча, пропустив 38 мячей и сыграв 6 «сухих» поединков.

transfermarkt.co.uk

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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