ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс выкупил голкипера Карпат

«Кривбасс» выкупил у «Карпат» контракт украинского голкипера Александра Кемкина. Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

Прошедший сезон 23-летний футболист провел на правах аренды в составе команды из Кривого Рога.

За сезона 2025/26 Александр Кемкин провел 26 матчей на клубном уровне, 7 из которых стали сухими. Веб-портал Transfremarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось о том, что «Кривбасс» оформил трансфер ключевого легионера.