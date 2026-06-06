Украина. Премьер лига06 июня 2026, 12:33 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс выкупил голкипера Карпат
Александр Кемкин продолжит карьеру в составе команды из Кривого Рога
06 июня 2026, 12:33 |
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«Кривбасс» выкупил у «Карпат» контракт украинского голкипера Александра Кемкина. Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.
Прошедший сезон 23-летний футболист провел на правах аренды в составе команды из Кривого Рога.
За сезона 2025/26 Александр Кемкин провел 26 матчей на клубном уровне, 7 из которых стали сухими. Веб-портал Transfremarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.
Ранее сообщалось о том, что «Кривбасс» оформил трансфер ключевого легионера.
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