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Украина. Премьер лига
06 июня 2026, 12:33 |
446
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс выкупил голкипера Карпат

Александр Кемкин продолжит карьеру в составе команды из Кривого Рога

06 июня 2026, 12:33 |
446
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс выкупил голкипера Карпат
ФК Кривбасс. Александр Кемкин
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«Кривбасс» выкупил у «Карпат» контракт украинского голкипера Александра Кемкина. Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

Прошедший сезон 23-летний футболист провел на правах аренды в составе команды из Кривого Рога.

За сезона 2025/26 Александр Кемкин провел 26 матчей на клубном уровне, 7 из которых стали сухими. Веб-портал Transfremarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось о том, что «Кривбасс» оформил трансфер ключевого легионера.

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Александр Кемкин трансферы трансферы УПЛ Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог
Даниил Кирияка Источник: ФК Карпаты Львов
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