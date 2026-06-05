ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс оформил трансфер ключевого легионера

Криворожский Кривбасс официально объявил о продолжении сотрудничества с израильским полузащитником Баром Лином. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Поздравляем игрока с новым этапом в карьере и желаем дальнейшего прогресса в составе красно-белых», – говорится в сообщении.

По официальной информации, клуб УПЛ активировал опцию выкупа полузащитника. Теперь 21-летний футболист молодежной сборной Израиля является полноценным игроком красно-белых. Соглашение подписано на 4 года.

Бар Лин присоединился к «Кривбассу» в июле 2025 года. В сезоне 2025/2026 хавбек принял участие в 28 официальных матчах за криворожцев, отличившись 5 голами и 1 результативной передачей.