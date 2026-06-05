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Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 15:46 | Обновлено 05 июня 2026, 17:03
1421
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс оформил трансфер ключевого легионера

Бар Лин подписал полноценный контракт с клубом УПЛ

05 июня 2026, 15:46 | Обновлено 05 июня 2026, 17:03
1421
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс оформил трансфер ключевого легионера
ФК Кривбасс. Бар Лин
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Криворожский Кривбасс официально объявил о продолжении сотрудничества с израильским полузащитником Баром Лином. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Поздравляем игрока с новым этапом в карьере и желаем дальнейшего прогресса в составе красно-белых», – говорится в сообщении.

По официальной информации, клуб УПЛ активировал опцию выкупа полузащитника. Теперь 21-летний футболист молодежной сборной Израиля является полноценным игроком красно-белых. Соглашение подписано на 4 года.

Бар Лин присоединился к «Кривбассу» в июле 2025 года. В сезоне 2025/2026 хавбек принял участие в 28 официальных матчах за криворожцев, отличившись 5 голами и 1 результативной передачей.

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Бар Лин Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
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