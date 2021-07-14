Экс-ассистент Луческу в Шахтере возглавил Боливар

Антонио Карлос Заго получил новый вызов в тренерской работе

  • 14.07.2021 16:59
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Экс-ассистент Луческу в Шахтере возглавил Боливар
© ФК Боливар

Бывший помощник главного тренера «Шахтера» в бытность пребывания на этой должности Мирчи Луческу Антонио Карлос Заго получил назначение на пост наставника «Боливара».

Условия сотрудничества между клубом из Ла-Паса и 52-летним специалистом не раскрываются, однако, согласно неофициальной информации, контракт рассчитан на один сезон.

Последним местом работы Заго являлся японский клуб «Касима Антлерс», откуда бразилец был уволен в апреле нынешнего года, после чего пребывал без работы.

Отметим, что «Боливар» является самым титулованным клубом Боливии, как по числу национальных, так и по количеству добытых международных трофеев.

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