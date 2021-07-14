Экс-ассистент Луческу в Шахтере возглавил Боливар

Бывший помощник главного тренера «Шахтера» в бытность пребывания на этой должности Мирчи Луческу Антонио Карлос Заго получил назначение на пост наставника «Боливара».
Условия сотрудничества между клубом из Ла-Паса и 52-летним специалистом не раскрываются, однако, согласно неофициальной информации, контракт рассчитан на один сезон.
¡BIENVENIDO A LA FAMILIA CELESTE!💙 https://t.co/xtawIbhUyt— Club Bolívar (@Bolivar_Oficial) July 14, 2021
Последним местом работы Заго являлся японский клуб «Касима Антлерс», откуда бразилец был уволен в апреле нынешнего года, после чего пребывал без работы.
Отметим, что «Боливар» является самым титулованным клубом Боливии, как по числу национальных, так и по количеству добытых международных трофеев.
Источник — Twitter
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