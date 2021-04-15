Японский клуб уволил экс-тренера Шахтера

С января 2020-го Антонио Карлос Заго работал в «Касиме Антлерс»

  • 15.04.2021 09:01
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Японский клуб уволил экс-тренера Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Карлос Заго

Японский клуб «Касима Антлерс» на своем официальном сайте объявил о том, что руководство приняло решение отправить в отставку с поста главного тренера первой команды 51-летнего бразильского специалиста Антонио Карлоса Заго.

Причиной для увольнения Заго стали плохие результаты «Касимы Антлерс» на старте сезона. В частности, в 8 матчах команда набрала только 8 очков и застряла на 15-м месте при 20 участниках Джей-лиги.

Антонио Карлос Заго в Украине известен тем, что с 2013 по 2015 годы входил в тренерский штаб Мирчи Луческу в донецком «Шахтере». «Касиму Антлерс» бразилец возглавил в начале минувшего года, и финишировал с командой на пятом месте в минувшем розыгрыше элитарной японской лиги.

Отметим, что «Касима Антлерс» является наиболее титулованным клубом в истории Джей-лиги, имея 8 побед в турнире, последняя из которых датирована 2016 годом.

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