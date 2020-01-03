Бывший тренер Шахтера возглавил японскую Касиму Антлерс

По крайней мере, японский клуб официально объявил о начале сотрудничества с Антонио Карлосом Заго

  • 03.01.2020 10:37
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Бывший тренер Шахтера возглавил японскую Касиму Антлерс
© Twitter. Антонио Карлос Заго

Экс-ассистент Мирчи Луческу в «Шахтере» Антонио Карлос Заго назначен на пост главного тренера «Касимы Антлерс», о чем сообщил официальный сайт японского клуба.

Отмечается, что Антонио Карлос Заго будет работать с «Касимой Антлерс» в сезоне-2020.

Интересно, что до назначения в японский клуб 50-летний специалист работал с «Ред Булл Брагантино», который вывел в бразильскую Серию А по итогам минувшего сезона. При этом, прежний клуб Заго на своей официальной странице в Instagram отреагировал на официальное сообщение «Касимы Антлерс», отметив, что имеет действующий контракт с тренером до конца 2021 года и не согласовал с кем-либо условия его расторжения.

Напомним, что во время карьеры футболиста Антонио Карлос Заго, широко известный в Европе по выступлениям за «Рому», играл в Японии за «Касива Рейсол».

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