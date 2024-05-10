13.05.2024 22:00 - : -
Испания10 мая 2024, 11:41 |
27
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Барселона – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 мая матч 35-го тура Ла Лиги
10 мая 2024, 11:41 |
27
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В понедельник, 13 мая, состоится матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Реал Сосьедад».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Барселона – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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