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Чемпионат Испании
Барселона
13.05.2024 22:00 - : -
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
10 мая 2024, 11:41 |
27
0

Барселона – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 мая матч 35-го тура Ла Лиги

10 мая 2024, 11:41 |
27
0
Барселона – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

В понедельник, 13 мая, состоится матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Реал Сосьедад».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Реал Сосьедад Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона - Реал Сосьедад смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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