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Чемпионат Испании
Барселона
13.05.2024 22:00 – FT 2 : 0
Реал Сосьедад
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Испания
13 мая 2024, 23:59 | Обновлено 14 мая 2024, 01:10
188
0

Барселона переиграла Реал Сосьедад и обогнала Жирону в борьбе за 2-е место

До финиша сезона в Испании остается три тура

13 мая 2024, 23:59 | Обновлено 14 мая 2024, 01:10
188
0
Барселона переиграла Реал Сосьедад и обогнала Жирону в борьбе за 2-е место
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома победила «Реал Сосьедад» (2:0).

У хозяев поля гол на 40-й минуте забил форвард Ламин Ямал.

В компенсированное время Рафинья поставил точку, реализовав пенальти.

«Барселона» набрала 76 очков и поднялась на второе место, опередив «Жирону» (75).

«Реал Сосьедад» (54 пункта) идет на 7-й позиции. До финиша сезона в Испании остается три тура

Ла Лига. 35-й тур, 13 мая

Барселона – Реал Сосьедад – 2:0

Голы: Ямал, 40, Рафинья, 90+3 (пен)

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 35 28 6 1 78 - 22 90
2 Барселона 35 23 7 5 72 - 43 76
3 Жирона 35 23 6 6 75 - 44 75
4 Атлетико Мадрид 35 22 4 9 64 - 39 70
5 Атлетик Бильбао 35 17 11 7 57 - 35 62
6 Бетис 35 14 13 8 46 - 41 55
7 Реал Сосьедад 35 14 12 9 48 - 37 54
8 Валенсия 35 13 9 13 37 - 39 48
9 Вильярреал 35 13 9 13 59 - 60 48
10 Хетафе 35 10 13 12 41 - 48 43
11 Алавес 35 11 9 15 34 - 40 42
12 Севилья 35 10 11 14 47 - 49 41
13 Осасуна 35 11 7 17 39 - 53 40
14 Лас Пальмас 35 10 7 18 30 - 44 37
15 Мальорка 35 7 14 14 28 - 40 35
16 Райо Вальекано 35 7 14 14 27 - 43 35
17 Сельта 35 8 10 17 40 - 53 34
18 Кадис 35 5 14 16 24 - 49 29
19 Гранада 35 4 9 22 36 - 68 21
20 Альмерия 35 2 11 22 35 - 70 17
Полная таблица

События матча

90’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Рафинья (Барселона).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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