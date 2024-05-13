Барселона переиграла Реал Сосьедад и обогнала Жирону в борьбе за 2-е место

В матче 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома победила «Реал Сосьедад» (2:0).

У хозяев поля гол на 40-й минуте забил форвард Ламин Ямал.

В компенсированное время Рафинья поставил точку, реализовав пенальти.

«Барселона» набрала 76 очков и поднялась на второе место, опередив «Жирону» (75).

«Реал Сосьедад» (54 пункта) идет на 7-й позиции. До финиша сезона в Испании остается три тура

Ла Лига. 35-й тур, 13 мая

Барселона – Реал Сосьедад – 2:0

Голы: Ямал, 40, Рафинья, 90+3 (пен)

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица