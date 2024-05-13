Барселона переиграла Реал Сосьедад и обогнала Жирону в борьбе за 2-е место
До финиша сезона в Испании остается три тура
В матче 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома победила «Реал Сосьедад» (2:0).
У хозяев поля гол на 40-й минуте забил форвард Ламин Ямал.
В компенсированное время Рафинья поставил точку, реализовав пенальти.
«Барселона» набрала 76 очков и поднялась на второе место, опередив «Жирону» (75).
«Реал Сосьедад» (54 пункта) идет на 7-й позиции. До финиша сезона в Испании остается три тура
Ла Лига. 35-й тур, 13 мая
Барселона – Реал Сосьедад – 2:0
Голы: Ямал, 40, Рафинья, 90+3 (пен)
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|35
|28
|6
|1
|78 - 22
|90
|2
|Барселона
|35
|23
|7
|5
|72 - 43
|76
|3
|Жирона
|35
|23
|6
|6
|75 - 44
|75
|4
|Атлетико Мадрид
|35
|22
|4
|9
|64 - 39
|70
|5
|Атлетик Бильбао
|35
|17
|11
|7
|57 - 35
|62
|6
|Бетис
|35
|14
|13
|8
|46 - 41
|55
|7
|Реал Сосьедад
|35
|14
|12
|9
|48 - 37
|54
|8
|Валенсия
|35
|13
|9
|13
|37 - 39
|48
|9
|Вильярреал
|35
|13
|9
|13
|59 - 60
|48
|10
|Хетафе
|35
|10
|13
|12
|41 - 48
|43
|11
|Алавес
|35
|11
|9
|15
|34 - 40
|42
|12
|Севилья
|35
|10
|11
|14
|47 - 49
|41
|13
|Осасуна
|35
|11
|7
|17
|39 - 53
|40
|14
|Лас Пальмас
|35
|10
|7
|18
|30 - 44
|37
|15
|Мальорка
|35
|7
|14
|14
|28 - 40
|35
|16
|Райо Вальекано
|35
|7
|14
|14
|27 - 43
|35
|17
|Сельта
|35
|8
|10
|17
|40 - 53
|34
|18
|Кадис
|35
|5
|14
|16
|24 - 49
|29
|19
|Гранада
|35
|4
|9
|22
|36 - 68
|21
|20
|Альмерия
|35
|2
|11
|22
|35 - 70
|17
События матча
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