ХАВИ: «Реал Сосьедад – фантастическая команда»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о победе своей команды в 35 туре Ла Лиги над «Реалом Сосьедадом» (2:0).

«Я счастлив, потому что мы в целом играли очень хорошо. Команда продемонстрировала характер и желание, и я доволен тем, как они отреагировали.

Мы были очень агрессивны во время глубокого прессинга, отбивали мячи и прекрасно оборонялись. Нам было тяжело, когда Беккер получал мяч позади нас, потому что он очень быстр. Но, в общем, мы хорошо конкурировали против качественной команды Лиги чемпионов. «Реал Сосьедад» и его стадион всегда усложняют нам задачу. Они фантастическая команда и всегда усложняют нам жизнь. Я думаю, что они команда высшего класса.

Ламин Ямал делает такую разницу, потому что он отличный игрок для настоящего и будущего. Ему все еще нужно улучшить свои решения, но он еще очень молод. Он очень хороший игрок.

Рональд Араухо и Витор Роке испытывали небольшие проблемы с физической формой, поэтому они не сыграли. Что касается Рафиньи, он провел отличную игру, и лично он мне очень нравится. По Левандовски, у нас есть три игры на этой неделе. Это тоже была тактическая замена, нам нужны были свежие ноги, но Левандовски провел очень, очень хорошую игру, – сказал Хави.