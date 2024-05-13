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Чемпионат Испании
Барселона
13.05.2024 22:00 - : -
Реал Сосьедад
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Испания
13 мая 2024, 14:03 | Обновлено 13 мая 2024, 14:24
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Барселона – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 13 мая в 22:00 по Киеву

13 мая 2024, 14:03 | Обновлено 13 мая 2024, 14:24
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0
Барселона – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

13 мая на «Эстади Олимпико» пройдет матч 35-го тура Примеры Испании, в котором «Барселона» встретится с «Реал Сосьедад». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда подходит к этому туру, зная, что и в следующем сезоне на тренерском посту останется Хави. Но при этом она идет только на третьей позиции, уступая не только мадридскому Реалу (который как раз после прошлого тура оформил чемпионский титул), но и даже Жироне. Причем в прошлое воскресенье сине-гранатовые как раз и пропустили соседа из-за спины, проиграв ему очный поединок. Получился очередной провальный матч, с поражением 2:4, при том, что именно Кристенсен открывал счет на 3-й минуте. Но очень уж много было ошибок в обороне, чего стоит момент, когда именно за счет ляпа Серджи Роберто жиронцы переломили ход поединка. И это очередной матч, где сами наломали дров игроки больше чем клуба, с неким венцом в виде безвольных 1:4 от ПСЖ, которым оформили вылет в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Реал Сосьедад

Клуб был на пике в прошлом сезоне, когда смог наконец-то замкнуть топ-4 и выйти в Лигу чемпионов. В итоге представитель Сан-Себастьяна там выигрывал группу (оставив вторым Интер) и поборолся с ПСЖ, но проиграл тому в 1/8 финала. При этом на внутренней арене чурри-урдин неплохо себя проявили в кубке, но и там уступили по пенальти Мальорке в полуфинале. В Примере они оказались слабее не только тройки привычных грандов, но и выстреливших Жироны и Атлетика. Была даже угроза потерять и 6-е место. В прошлом туре подопечные Иманоля Альгуасиля обыграли 2:0 дома Лас-Пальмас, что позволило сохранить преимущество в 2 очка над Бетисом. Но до этого была пара ничьих и поражение Реалу.

Статистика личных встреч

Год назад Сосьедад выиграл, впервые с 2016-го года. Но в новой темпораде каталонцы минимально, но победили.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом подопечных Хави. Они принимают дома соперника, что находится не в лучшей форме. Поверим, что у них получится выиграть (коэффициент - 1,79).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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