Барселона – Реал Сосьедад – 2:0. Ямал и Рафинья. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 35-го тура чемпионата Испании
В матче 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома победила «Реал Сосьедад» (2:0).
У хозяев поля гол на 40-й минуте забил форвард Ламин Ямал.
В компенсированное время Рафинья поставил точку, реализовав пенальти.
«Барселона» набрала 76 очков и поднялась на второе место, опередив «Жирону» (75).
«Реал Сосьедад» (54 пункта) идет на 7-й позиции. До финиша сезона в Испании остается три тура
Ла Лига. 35-й тур, 13 мая
Барселона – Реал Сосьедад – 2:0
Голы: Ямал, 40, Рафинья, 90+3 (пен)
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Ямал, 40 мин
ГОЛ! 2:0. Рафинья, 90+3 мин (пен)
События матча
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