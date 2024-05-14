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Чемпионат Испании
Барселона
13.05.2024 22:00 – FT 2 : 0
Реал Сосьедад
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Испания
14 мая 2024, 00:50 | Обновлено 14 мая 2024, 01:10
53
0

Барселона – Реал Сосьедад – 2:0. Ямал и Рафинья. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 35-го тура чемпионата Испании

14 мая 2024, 00:50 | Обновлено 14 мая 2024, 01:10
53
0
Барселона – Реал Сосьедад – 2:0. Ямал и Рафинья. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома победила «Реал Сосьедад» (2:0).

У хозяев поля гол на 40-й минуте забил форвард Ламин Ямал.

В компенсированное время Рафинья поставил точку, реализовав пенальти.

«Барселона» набрала 76 очков и поднялась на второе место, опередив «Жирону» (75).

«Реал Сосьедад» (54 пункта) идет на 7-й позиции. До финиша сезона в Испании остается три тура

Ла Лига. 35-й тур, 13 мая

Барселона – Реал Сосьедад – 2:0

Голы: Ямал, 40, Рафинья, 90+3 (пен)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Ямал, 40 мин

ГОЛ! 2:0. Рафинья, 90+3 мин (пен)

События матча

90’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Рафинья (Барселона).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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