Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 19) вышла в 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия).

Во 2-м раунде украинка уверенно обыграла Сару Эррани (Италия, WTA 93).

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) [16] – Сара Эррани (Италия) – 6:0, 6:2

Это была третья встреча соперниц. Элина впервые выиграла очный поединок.

37-летняя Эррани была пятой ракеткой мира в 2013 году и играла в финале Ролан Гаррос 2012.

В 1/16 финала престижных соревнований в столице Италии Свитолина сыграет против 23-й сеяной Анны Калинской.

Ранее в 3-й раунд турнира в Риме пробились Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

