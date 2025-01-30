Роджерс – первый игрок в истории ЛЧ, который забил дважды в первые 5 минут
Произошло это в матче «Астон Вилла» – «Селтик»
29 января в рамках 8-го тура Лиги чемпионов состоялся поединок между командами «Астон Вилла» и «Селтик». Встреча завершилась победой хозяев поля (4:2). Забитыми мячами отметились Морган Роджерс (хет-триком), Адам Айда (дубль) и Олли Уоткинс.
Роджерс отличился на 3-й и 5-й минутах матча и стал первым игроком в истории еврокубков, который забил 2 гола в первые пять минут встречи. Третий гол нападающий забил в компенсированное время (90+1).
В этой кампании ЛЧ Морган сыграл 8 матчей, забил 3 гола и отдал один ассист. Клуб англичанина находится на 8-й позиции в турнирной таблице и вышел напрямую в 1/8 финала.
5 - Morgan Rogers is the first player in UEFA Champions League history to score twice in the opening five minutes of a game in the competition. Blistering. pic.twitter.com/JAHFOiB4dG— OptaJoe (@OptaJoe) January 29, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алгоритм учитывает ряд факторов
Георгий Бущан продолжит карьеру в «Аль-Шабабе»