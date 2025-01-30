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  4. Роджерс – первый игрок в истории ЛЧ, который забил дважды в первые 5 минут
Лига чемпионов
30 января 2025, 01:35 |
66
0

Роджерс – первый игрок в истории ЛЧ, который забил дважды в первые 5 минут

Произошло это в матче «Астон Вилла» – «Селтик»

30 января 2025, 01:35 |
66
0
Роджерс – первый игрок в истории ЛЧ, который забил дважды в первые 5 минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Морган Роджерс

29 января в рамках 8-го тура Лиги чемпионов состоялся поединок между командами «Астон Вилла» и «Селтик». Встреча завершилась победой хозяев поля (4:2). Забитыми мячами отметились Морган Роджерс (хет-триком), Адам Айда (дубль) и Олли Уоткинс.

Роджерс отличился на 3-й и 5-й минутах матча и стал первым игроком в истории еврокубков, который забил 2 гола в первые пять минут встречи. Третий гол нападающий забил в компенсированное время (90+1).

В этой кампании ЛЧ Морган сыграл 8 матчей, забил 3 гола и отдал один ассист. Клуб англичанина находится на 8-й позиции в турнирной таблице и вышел напрямую в 1/8 финала.

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Морган Роджерс Астон Вилла Селтик Лига чемпионов статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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