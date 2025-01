Роджерс – первый игрок в истории ЛЧ, который забил дважды в первые 5 минут

29 января в рамках 8-го тура Лиги чемпионов состоялся поединок между командами «Астон Вилла» и «Селтик». Встреча завершилась победой хозяев поля (4:2). Забитыми мячами отметились Морган Роджерс (хет-триком), Адам Айда (дубль) и Олли Уоткинс.

Роджерс отличился на 3-й и 5-й минутах матча и стал первым игроком в истории еврокубков, который забил 2 гола в первые пять минут встречи. Третий гол нападающий забил в компенсированное время (90+1).

В этой кампании ЛЧ Морган сыграл 8 матчей, забил 3 гола и отдал один ассист. Клуб англичанина находится на 8-й позиции в турнирной таблице и вышел напрямую в 1/8 финала.

5 - Morgan Rogers is the first player in UEFA Champions League history to score twice in the opening five minutes of a game in the competition. Blistering. pic.twitter.com/JAHFOiB4dG