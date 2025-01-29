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Лига чемпионов
29 января 2025, 23:02 | Обновлено 29 января 2025, 23:04
161
0

ВИДЕО. Шоу в ЛЧ. В матче Астон Вилла – Селтик оформлен дубль за 2 минуты

На быстрые голы Моргана Роджерса ответил Адам Ида, забив на 36-й и 38-й

29 января 2025, 23:02 | Обновлено 29 января 2025, 23:04
161
0
ВИДЕО. Шоу в ЛЧ. В матче Астон Вилла – Селтик оформлен дубль за 2 минуты
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Астон Вилла и Селтик.

Коллективы играют на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Уже на 5-й минуты счет был 2:0 в пользу хозяев после дубля Моргана Роджерса.

Однако шотландцы сумели отыграться. На 36-й и 38-й отличился Адам Ида!

❗️ ВИДЕО. Шоу в ЛЧ. В матче Астон Вилла – Селтик оформлен дубль за 2 минуты

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Селтик Астон Вилла Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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