Лига чемпионов29 января 2025, 23:02 | Обновлено 29 января 2025, 23:04
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ВИДЕО. Шоу в ЛЧ. В матче Астон Вилла – Селтик оформлен дубль за 2 минуты
На быстрые голы Моргана Роджерса ответил Адам Ида, забив на 36-й и 38-й
29 января 2025, 23:02 | Обновлено 29 января 2025, 23:04
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29 января проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Астон Вилла и Селтик.
Коллективы играют на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Уже на 5-й минуты счет был 2:0 в пользу хозяев после дубля Моргана Роджерса.
Однако шотландцы сумели отыграться. На 36-й и 38-й отличился Адам Ида!
❗️ ВИДЕО. Шоу в ЛЧ. В матче Астон Вилла – Селтик оформлен дубль за 2 минуты
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