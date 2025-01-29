29 января проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Астон Вилла и Селтик.

Коллективы играют на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Уже на 5-й минуты счет был 2:0 в пользу хозяев после дубля Моргана Роджерса.

Однако шотландцы сумели отыграться. На 36-й и 38-й отличился Адам Ида!

❗️ ВИДЕО. Шоу в ЛЧ. В матче Астон Вилла – Селтик оформлен дубль за 2 минуты

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine