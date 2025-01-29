Лига чемпионов29 января 2025, 22:10 | Обновлено 29 января 2025, 22:19
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ВИДЕО. В матче ЛЧ хавбек Астон Виллы оформил дубль за первые пять минут
Морган Роджерс дважды поразил ворота Селтика в поединке 8-го тура еврокубка
29 января 2025, 22:10 | Обновлено 29 января 2025, 22:19
387
0
29 января проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Астон Вилла и Селтик.
Коллективы играют на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Уже на 5-й минуте счет стал 2:0 в пользу английского коллектива. Быстрый дубль оформил Морган Роджерс.
❗️ ВИДЕО. В матче ЛЧ хавбек Астон Виллы оформил дубль за первые пять минут
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