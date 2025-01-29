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Лига чемпионов
29 января 2025, 22:10 | Обновлено 29 января 2025, 22:19
387
0

ВИДЕО. В матче ЛЧ хавбек Астон Виллы оформил дубль за первые пять минут

Морган Роджерс дважды поразил ворота Селтика в поединке 8-го тура еврокубка

29 января 2025, 22:10 | Обновлено 29 января 2025, 22:19
387
0
ВИДЕО. В матче ЛЧ хавбек Астон Виллы оформил дубль за первые пять минут
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Астон Вилла и Селтик.

Коллективы играют на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Уже на 5-й минуте счет стал 2:0 в пользу английского коллектива. Быстрый дубль оформил Морган Роджерс.

❗️ ВИДЕО. В матче ЛЧ хавбек Астон Виллы оформил дубль за первые пять минут

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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видео голов и обзор Морган Роджерс Астон Вилла Селтик Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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