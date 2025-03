Оглашена символическая сборная первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

УЕФА показал символическую сборную первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Матчи состоялись 4 и 5 марта.

Главными звездами команды являются Педри, Рафинья, Левандовски, Родриго и Алиссон. На фото ниже вы можете ознакомиться с полным составом команды.

Ответные матчи пройду 11 и 12 марта.

Introducing your Team of the Week! 👇@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/UiZzOYnxeM