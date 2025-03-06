Лига чемпионов06 марта 2025, 19:12 |
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Оглашена символическая сборная первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов прошли 4 и 5 марта
06 марта 2025, 19:12 |
743
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УЕФА показал символическую сборную первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
Матчи состоялись 4 и 5 марта.
Главными звездами команды являются Педри, Рафинья, Левандовски, Родриго и Алиссон. На фото ниже вы можете ознакомиться с полным составом команды.
Ответные матчи пройду 11 и 12 марта.
Ранее сообщалось о том, что назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов.
Introducing your Team of the Week! 👇@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/UiZzOYnxeM— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 6, 2025
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