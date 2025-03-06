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Лига чемпионов
06 марта 2025, 19:12 |
743
0

Оглашена символическая сборная первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов прошли 4 и 5 марта

06 марта 2025, 19:12 |
743
0
Оглашена символическая сборная первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

УЕФА показал символическую сборную первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Матчи состоялись 4 и 5 марта.

Главными звездами команды являются Педри, Рафинья, Левандовски, Родриго и Алиссон. На фото ниже вы можете ознакомиться с полным составом команды.

Ответные матчи пройду 11 и 12 марта.

Ранее сообщалось о том, что назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов.

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Алиссон Ливерпуль Максим Де Кейпер Брюгге Эмре Джан Боруссия Дортмунд Интер Милан Бенжамен Павар Юрриен Тимбер Арсенал Лондон Морган Роджерс Астон Вилла Педри Мартин Эдегор Рафинья Диас Гарри Кейн Бавария Родриго Гоес Реал Мадрид символическая сборная Лига чемпионов
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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