Кто-то сомневался? Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Алиссон получил заслуженное признание за поединок ПСЖ – Ливерпуль
32-летний бразильский голкипер английского Ливерпуля Алиссон признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Алиссон сыграл ключевую роль в победе мерсисайдцев над ПСЖ в первом матче 1/8 финала со счетом 1:0. Он совершил 9 сэйвов.
Алиссон в голосовании обошел Родриго (Реал), Гарри Кейна (Бавария) и Мартина Эдегора (Арсенал).
В текущем сезоне Беккер провел в английском клубе 26 поединков во всех турнирах.
Ответный поединок между Ливерпулем и ПСЖ пройдет 11 марта на стадионе Энфилд в Англии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
1st: Alisson— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 6, 2025
2nd: Rodrygo
3rd: Harry Kane
4th: Martin Ødegaard
Alisson's masterclass secures Player of the Week! 👏@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/xnh2Y9IAoT
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