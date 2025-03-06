Кто-то сомневался? Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

32-летний бразильский голкипер английского Ливерпуля Алиссон признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Алиссон сыграл ключевую роль в победе мерсисайдцев над ПСЖ в первом матче 1/8 финала со счетом 1:0. Он совершил 9 сэйвов.

Алиссон в голосовании обошел Родриго (Реал), Гарри Кейна (Бавария) и Мартина Эдегора (Арсенал).

В текущем сезоне Беккер провел в английском клубе 26 поединков во всех турнирах.

Ответный поединок между Ливерпулем и ПСЖ пройдет 11 марта на стадионе Энфилд в Англии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.