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  4. Кто-то сомневался? Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
06 марта 2025, 18:48 |
672
1

Кто-то сомневался? Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Алиссон получил заслуженное признание за поединок ПСЖ – Ливерпуль

06 марта 2025, 18:48 |
672
1
Кто-то сомневался? Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

32-летний бразильский голкипер английского Ливерпуля Алиссон признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Алиссон сыграл ключевую роль в победе мерсисайдцев над ПСЖ в первом матче 1/8 финала со счетом 1:0. Он совершил 9 сэйвов.

Алиссон в голосовании обошел Родриго (Реал), Гарри Кейна (Бавария) и Мартина Эдегора (Арсенал).

В текущем сезоне Беккер провел в английском клубе 26 поединков во всех турнирах.

Ответный поединок между Ливерпулем и ПСЖ пройдет 11 марта на стадионе Энфилд в Англии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Ливерпуль Арсенал Лондон Бавария Реал Мадрид лучший игрок Гарри Кейн Мартин Эдегор Родриго Гоес Алиссон Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Mark4854590
Аліссон цілком заслужив на це визнання. При тому, що голкіперів не часто обирають гравцем тижня
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