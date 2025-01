29 января состоится матч последнего, 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между Манчестер Сити и Брюгге.

Поединок пройдет на стадионе Этихад в Англии. Время начала игры – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Перед стартом противостояния возле арены случился пожар. Сообщается, что загорелся один из киосков с атрибутикой.

Подопечным Жузепа Гвардиолы обязательно нужна победа над бельгийским коллективом, чтобы выйти в плей-офф еврокубка.

ВИДЕО. Возле стадиона Ман Сити начался пожар перед матчем в Лиге чемпионов

🚨#BREAKING: A fire has broken out directly outside the Etihad Stadium in Manchester, England ahead of the Manchester City match tonight. pic.twitter.com/ybJsw3tBa3