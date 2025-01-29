Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Возле стадиона Ман Сити начался пожар перед матчем в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
29 января 2025, 20:44 | Обновлено 29 января 2025, 20:46
927
0

ВИДЕО. Возле стадиона Ман Сити начался пожар перед матчем в Лиге чемпионов

29 января горожане сыграют против Брюгге в последнем туре основного этапа еврокубка

29 января 2025, 20:44 | Обновлено 29 января 2025, 20:46
927
0
ВИДЕО. Возле стадиона Ман Сити начался пожар перед матчем в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января состоится матч последнего, 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между Манчестер Сити и Брюгге.

Поединок пройдет на стадионе Этихад в Англии. Время начала игры – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Перед стартом противостояния возле арены случился пожар. Сообщается, что загорелся один из киосков с атрибутикой.

Подопечным Жузепа Гвардиолы обязательно нужна победа над бельгийским коллективом, чтобы выйти в плей-офф еврокубка.

ВИДЕО. Возле стадиона Ман Сити начался пожар перед матчем в Лиге чемпионов

ФОТО. Возле стадиона Ман Сити начался пожар перед матчем в Лиге чемпионов

vozle-stadiona-man-siti-nachalsya-pozhar-pered-matchem-v-lige-chempionov
vozle-stadiona-man-siti-nachalsya-pozhar-pered-matchem-v-lige-chempionov-foto-1
vozle-stadiona-man-siti-nachalsya-pozhar-pered-matchem-v-lige-chempionov-foto-2
vozle-stadiona-man-siti-nachalsya-pozhar-pered-matchem-v-lige-chempionov-foto-3
vozle-stadiona-man-siti-nachalsya-pozhar-pered-matchem-v-lige-chempionov-foto-4
По теме:
Мощный месседж. В Боруссии обратились к фанатам Шахтера перед матчем ЛЧ
Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 29 января. Смотреть онлайн LIVE
Пушич выбрал стартовый состав Шахтера на матч ЛЧ против Боруссии Д
видео Манчестер Сити Брюгге фото фотогалерея Лига чемпионов пожар
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
Бокс | 29 января 2025, 07:50 6
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик

Легендарный боксер считает, что Александр может проиграть молодому бойцу

Известно, на каких условиях Ворскла арендовала Крупского у Металлиста 1925
Футбол | 29 января 2025, 15:47 14
Известно, на каких условиях Ворскла арендовала Крупского у Металлиста 1925
Известно, на каких условиях Ворскла арендовала Крупского у Металлиста 1925

Футболист прибыл в распоряжение Юрия Максимова

УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
Бокс | 29.01.2025, 09:00
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
Клубы УПЛ хотели подкупить арбитров. У Поворознюка возникли проблемы
Футбол | 29.01.2025, 21:32
Клубы УПЛ хотели подкупить арбитров. У Поворознюка возникли проблемы
Клубы УПЛ хотели подкупить арбитров. У Поворознюка возникли проблемы
Победные голы на последней секунде. Драма в четвертьфиналах ЧМ по гандболу
Другие виды | 29.01.2025, 06:23
Победные голы на последней секунде. Драма в четвертьфиналах ЧМ по гандболу
Победные голы на последней секунде. Драма в четвертьфиналах ЧМ по гандболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН: «Дважды дрался непонятно с кем. Скоро он останется без титула»
Эдди ХИРН: «Дважды дрался непонятно с кем. Скоро он останется без титула»
28.01.2025, 15:22 1
Бокс
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
29.01.2025, 08:26 6
Бокс
Источник: Лидер Шахтера покинет клуб после матча с Боруссией Д
Источник: Лидер Шахтера покинет клуб после матча с Боруссией Д
28.01.2025, 07:24 2
Футбол
Монфис продолжает подниматься. Как изменился рейтинг АТР после Aus Open
Монфис продолжает подниматься. Как изменился рейтинг АТР после Aus Open
27.01.2025, 19:22
Теннис
Гарет ДЭВИС: «Джошуа и Фьюри все. Теперь на первый план выходят...»
Гарет ДЭВИС: «Джошуа и Фьюри все. Теперь на первый план выходят...»
28.01.2025, 17:10 1
Бокс
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
28.01.2025, 09:24 9
Футбол
Олег ФЕДОРЧУК: «Шахтер начудил с продажей Сикана»
Олег ФЕДОРЧУК: «Шахтер начудил с продажей Сикана»
27.01.2025, 17:23 6
Футбол
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
27.01.2025, 17:24 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем