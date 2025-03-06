Он их впечатлил. На Трубина нацелился европейский гранд с топовым коучем
Украинец попал в шорт-лист «Манчестер Сити»
Английский «Манчестер Сити» рассматривает трансфер голкипера сборной Украины Анатолия Трубина.
По информации Tbrfootball «Манчестер Сити» работает над поиском нового голкипера, ведь сейчас возникают большие вопросы относительно долгосрочного будущего Эдерсона. В шорт-листе «горожан» есть четыре вратаря, которые поразили Пепа Гвардиолу и руководство клуба. Речь идет о Джоане Гарсие из «Эспаньола», Лукасе Шевалье из «Лилля», Анатолии Трубине из «Бенфики» и Сионе Сузуки из «Пармы».
В этом сезоне Трубин отыграл 36 матчей, пропустил 35 голов и 16 раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» хочет летом купить украинца Лунина.
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