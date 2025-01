Атлетико второй раз в истории выиграл пять матчей подряд в Лиге чемпионов

29 января в рамках 8-го тура Лиги чемпионов состоялся поединок между командами РБ «Зальцбург» и «Атлетико Мадрид». Встреча завершилась победой «матрасников» (4:1). Забитыми мячами отметились Джулиано Симеоне, Гризманн (дубль), Льоренте и Адам Дагим.

«Атлетико» выиграл пять последних матчей ЛЧ и повторил лучшую в истории серию побед в соревновании, которая длилась с сентября по ноябрь 2016 года.

В этом розыгрыше Лиги чемпионов подопечные Симеоне занимают пятое место с 18 очками в турнирной таблице (6 побед, 0 ничьих, 2 поражения) и выходят напрямую в 1/8 финала.

