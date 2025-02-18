Источник: Заря намерена рассчитаться по долгам с экс-игроками клуба

Луганская «Заря» намерена рассчитаться по долгам перед экс-игроками команды, сообщает журналист Дмитрий Венков.

Луганский клуб начал связываться с юридическими представителями бывших футболистов, чтобы урегулировать вопросы задолженности.

Разрешение ситуации может состояться уже в ближайшее время. Похоже, что в «Заре» решили закрыть долги перед возвращением к официальным матчам.

Ранее экс-игроки Зари – полузащитник Максим Казаков и вратарь Никита Шевченко – рассказали, что покинули луганский клуб с незакрытыми ведомостями. Из-за задолженности в начале января на Зорю был наложен трансферный бан.