Источник: Заря намерена рассчитаться по долгам с экс-игроками клуба
Максим Казаков и Никита Шевченко ранее рассказали о финансовых претензиях к клубу
Луганская «Заря» намерена рассчитаться по долгам перед экс-игроками команды, сообщает журналист Дмитрий Венков.
Луганский клуб начал связываться с юридическими представителями бывших футболистов, чтобы урегулировать вопросы задолженности.
Разрешение ситуации может состояться уже в ближайшее время. Похоже, что в «Заре» решили закрыть долги перед возвращением к официальным матчам.
Ранее экс-игроки Зари – полузащитник Максим Казаков и вратарь Никита Шевченко – рассказали, что покинули луганский клуб с незакрытыми ведомостями. Из-за задолженности в начале января на Зорю был наложен трансферный бан.
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