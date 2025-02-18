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  4. Источник: Заря намерена рассчитаться по долгам с экс-игроками клуба
Украина. Премьер лига
18 февраля 2025, 05:47 | Обновлено 18 февраля 2025, 07:30
342
0

Источник: Заря намерена рассчитаться по долгам с экс-игроками клуба

Максим Казаков и Никита Шевченко ранее рассказали о финансовых претензиях к клубу

18 февраля 2025, 05:47 | Обновлено 18 февраля 2025, 07:30
342
0
Источник: Заря намерена рассчитаться по долгам с экс-игроками клуба
УПЛ. ФК Заря

Луганская «Заря» намерена рассчитаться по долгам перед экс-игроками команды, сообщает журналист Дмитрий Венков.

Луганский клуб начал связываться с юридическими представителями бывших футболистов, чтобы урегулировать вопросы задолженности.

Разрешение ситуации может состояться уже в ближайшее время. Похоже, что в «Заре» решили закрыть долги перед возвращением к официальным матчам.

Ранее экс-игроки Зари – полузащитник Максим Казаков и вратарь Никита Шевченко – рассказали, что покинули луганский клуб с незакрытыми ведомостями. Из-за задолженности в начале января на Зорю был наложен трансферный бан.

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Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Дмитрий Венков долги зарплаты Максим Казаков Никита Шевченко трансферный бан
Николай Степанов Источник: Telegram
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