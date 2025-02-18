Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бруну ЛАЖЕ: «Пройти дальше будет настоящей гордостью для Бенфики»
Лига чемпионов
18 февраля 2025, 05:55 |
242
0

Бруну ЛАЖЕ: «Пройти дальше будет настоящей гордостью для Бенфики»

Португальский клуб имеет хорошие шансы на 1/8 финала

18 февраля 2025, 05:55 |
242
0
Бруну ЛАЖЕ: «Пройти дальше будет настоящей гордостью для Бенфики»
uefa.com. Бруну Лаже

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже на пресс-конференции рассказал, как будет действовать команда в игре 1/16 финала Лиги чемпионов против французского «Монако».

«Меня не интересует, как будет играть соперник, главное как будем играть мы. Невозможно полагаться на результаты против «Монако» в последних двух матчах. Поэтому игроки должны быть настроены на игру, чтобы продолжить выступать в этом турнире.

Конечно же наша цель пройти дальше и это было бы настоящей гордостью для «Бенфики», – прокомментировал Лаже.

«Бенфика» в первом матче победила «Монако» со счетом 1:0. Украинский голкипер Анатолий Трубин в той игре сыграл на отлично.

Матч между «Бенфикой и «Монако» начнется 18 февраля в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Бенфика – Монако. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Бавария – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Бенфика – Монако. Прогноз и анонс на матч
Лига чемпионов Бенфика Монако Бруну Лаже Анатолий Трубин
Александр Сильченко Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
Бокс | 17 февраля 2025, 20:13 3
«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет

Александр поздравил чемпиона мира в легком весе 

Виктория АЗАРЕНКО: «Я бы не назвала матч с Калининой зрелищным»
Теннис | 18 февраля 2025, 03:16 1
Виктория АЗАРЕНКО: «Я бы не назвала матч с Калининой зрелищным»
Виктория АЗАРЕНКО: «Я бы не назвала матч с Калининой зрелищным»

17 февраля Ангелина уступила экс-первой ракетке мира в 1-м раунде тысячника в Дубае

Барселона в лидерах, Малиновский в строю, Костюк стартует с победы
Футбол | 18.02.2025, 06:45
Барселона в лидерах, Малиновский в строю, Костюк стартует с победы
Барселона в лидерах, Малиновский в строю, Костюк стартует с победы
Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч
Футбол | 17.02.2025, 20:28
Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч
Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч
Трансфер будет летом. Топовый клуб купит Зинченко за 20 млн евро
Футбол | 17.02.2025, 08:44
Трансфер будет летом. Топовый клуб купит Зинченко за 20 млн евро
Трансфер будет летом. Топовый клуб купит Зинченко за 20 млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
17.02.2025, 09:13
Бокс
Игрока сборной Украины не выпустили за границу и доставили в ТЦК
Игрока сборной Украины не выпустили за границу и доставили в ТЦК
16.02.2025, 11:38 16
Баскетбол
Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой
Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой
16.02.2025, 21:23 8
Футбол
Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»
Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»
17.02.2025, 14:57 1
Бокс
Жена Усика отреагировала на поражение нокаутом Беринчика от Дэвиса
Жена Усика отреагировала на поражение нокаутом Беринчика от Дэвиса
16.02.2025, 08:32 7
Бокс
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
16.02.2025, 08:40 3
Футбол
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
16.02.2025, 10:35 3
Футбол
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
16.02.2025, 09:19 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем