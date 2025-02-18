Бруну ЛАЖЕ: «Пройти дальше будет настоящей гордостью для Бенфики»

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже на пресс-конференции рассказал, как будет действовать команда в игре 1/16 финала Лиги чемпионов против французского «Монако».

«Меня не интересует, как будет играть соперник, главное как будем играть мы. Невозможно полагаться на результаты против «Монако» в последних двух матчах. Поэтому игроки должны быть настроены на игру, чтобы продолжить выступать в этом турнире.

Конечно же наша цель пройти дальше и это было бы настоящей гордостью для «Бенфики», – прокомментировал Лаже.

«Бенфика» в первом матче победила «Монако» со счетом 1:0. Украинский голкипер Анатолий Трубин в той игре сыграл на отлично.

Матч между «Бенфикой и «Монако» начнется 18 февраля в 22:00 по киевскому времени.