Бруну ЛАЖЕ: «Пройти дальше будет настоящей гордостью для Бенфики»
Португальский клуб имеет хорошие шансы на 1/8 финала
Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже на пресс-конференции рассказал, как будет действовать команда в игре 1/16 финала Лиги чемпионов против французского «Монако».
«Меня не интересует, как будет играть соперник, главное как будем играть мы. Невозможно полагаться на результаты против «Монако» в последних двух матчах. Поэтому игроки должны быть настроены на игру, чтобы продолжить выступать в этом турнире.
Конечно же наша цель пройти дальше и это было бы настоящей гордостью для «Бенфики», – прокомментировал Лаже.
«Бенфика» в первом матче победила «Монако» со счетом 1:0. Украинский голкипер Анатолий Трубин в той игре сыграл на отлично.
Матч между «Бенфикой и «Монако» начнется 18 февраля в 22:00 по киевскому времени.
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