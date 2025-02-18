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Лига Чемпионов
Бенфика
18.02.2025 22:00 - : -
Монако
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Лига чемпионов
18 февраля 2025, 07:31 |
237
0

Бенфика – Монако. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 18 февраля в 22:00 по Киеву

18 февраля 2025, 07:31 |
237
0
Бенфика – Монако. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

18 февраля на «Эштадиу да Луш» пройдет ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором Бенфика встретится с Монако. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бенфика

Команда в позапрошлом сезоне вернула себе чемпионский титул. Потом она пыталась удержать за собой лидерство в Примейре, но Спортинг оказался немного, но сильнее. Тогда еще старые заслуги позволили Рогеру Шмидту сохранить должность, но только до первых осечек, а те не заставили себя ждать после летних каникул. В итоге новым наставником стал Бруну Лаже. С ним клуб взял Кубок Лиги, но в целом пока что сосед остается сильнее, справившись со спадом после ухода Рубена Аморима.

Тем важнее компенсировать неудачи в родной стране успехами в Лиге чемпионов. Там португальцы взяли четыре победы (в том числе с Монако) и 13 побед, в том числе в крайнем январском туре на поле Ювентуса. Именно те 2:0 в Турине и позволили выйти в плей-офф. Во Франции получилось открыть счет, после чего сразу соперник остался в меньшинстве, так что довольно комфортно сохранили победные 1:0 - клин-шит для Трубина.

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Монако

Клуб на фоне неудач 2022/2023, по итогам которого остался без еврокубков, позвал на тренерский пост Ади Хюттера. Тот вернул новых подопечных на максимально доступное место, сделав вице-чемпионов. Сейчас довольно много неудач, в Лиге 1 получается выигрывать только немногим более половины матчей, а в Суперкубке ожидаемо уступили ПСЖ.

Но при этом в Лиге чемпионов подопечные австрийцы показывали достойные результаты. Во многом, он все решил уже в начале ноября, когда победили трижды в 4-х первых турах, в том числе и над Барселоной. Сдав обороты, потом проигрывали, пропуская по 3 гола, как раз Бенфике, а также Арсеналу и Интеру. Но январские 1:0 с Астон Виллой досрочно отправили в плей-офф. Там снова уступили сопернику из Лиссабона, и сейчас нужно только побеждать, желательно не минимально.

Статистика личных встреч

Клубы в 2014-м году пересекались уже в Лиге чемпионов, и тогда португальцы минимально выиграли после нулевой ничьей дома. А в ноябре победили 3:2 на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в еще одну победу Трубина и компании важно не пропускать, не проиграть. Так что ждем тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,615)

Прогноз Sport.ua
Бенфика
18 февраля 2025 -
22:00
Монако
Тотал меньше 3.5 1.61 Сделать ставку
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Бенфика Монако Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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