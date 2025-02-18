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Украина. Премьер лига
18 февраля 2025, 04:59 | Обновлено 18 февраля 2025, 05:36
51
0

ПАЛКИН: «Шахтеру надо сделать все возможное, чтобы выиграть чемпионат»

Генеральный директор Шахтера дал большое интервью изданию The National

18 февраля 2025, 04:59 | Обновлено 18 февраля 2025, 05:36
51
0
ПАЛКИН: «Шахтеру надо сделать все возможное, чтобы выиграть чемпионат»
ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин дал большое интервью изданию The National, в котором рассказал о войне и проблемах клуба:

«Всем было трудно, особенно тем, кто играл последние три года. Стресс от логистики, перелетов, автобусов. У них нет нормальной жизни. Они живут вдали от своих семей, они не возвращаются домой после тренировок. Я вижу, как они устают, но в то же время у нас одни и те же цели, мы пытаемся стать лучше.

Мы поехали на одну игру на восток страны недалеко от линии фронта. Первоначальный отель, в котором мы планировали остановиться, был разбомблен. Игра началась довольно поздно, что было рискованно, так как игры не могут заканчиваться слишком поздно – с полуночи до 5 утра действует комендантский час. Игра длилась пять часов из-за трехкратной воздушной тревоги. Если вы в Киеве, вы получаете трехминутное предупреждение, но это примерно минута ближе линии фронта.

С каждой сиреной надо идти в убежище на 30 минут. Или на час, если был замечен самолет (врага). Я не боялся, но нам пришлось уйти в убежище. Самое безумное, что фанаты просто хотели автографы, они привыкли к сиренам. Игра в конечном итоге была приостановлена, поэтому нам пришлось 9 часов ночью ехать обратно в Киев на автобусе, а затем играть последние 35 минут игры позже.

Немецкий рынок для нас большой. В Германии есть украинские беженцы, немцы любят футбол, и мы играем на стадионах, где в последнее время не было матчей Лиги чемпионов. В Гамбурге в среднем на стадионе присутствовало 43 тысяч человек, в Гельзенкирхене – 35 тысяч. Важно, чтобы нас поддерживали, потому что игрокам нужно играть перед болельщиками – в Украине этого не делают.

Мы продолжаем нашу философию, и нам нравятся бразильские игроки – это как футбольный театр, наблюдать за ними. Мы ведем переговоры о нападающем и вингере, но для нас также важно продавать игроков, поскольку это важный источник дохода.

И мы разрабатываем новую стратегию того, как мы будем развиваться в будущем, учитывая, что идет война. Нам сложно планировать увеличение наших доходов в Украине во время войны и текущей экономической ситуации, но мы можем зарабатывать деньги за границей в Европе, играя в матчах Лиги чемпионов. Эти доходы имеют для нас решающее значение. Мы должны играть в групповом этапе каждый сезон, и если бы мы этого не сделали, это имело бы для нас очень большое финансовое влияние.

В этом сезоне мы должны сделать все возможное, чтобы выиграть чемпионат Украины, но даже в этом случае нет никаких гарантий, нужно пройти отборочные игры к Лиге чемпионов. Это сложно. Когда вы добиваетесь успеха, вы наслаждаетесь им, но когда нет, то трудно выжить в таких условиях. Когда люди в Украине смотрят игру и видят, что игроки выкладываются на 100 процентов, это важно. Они чувствуют это, они уважают это».

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Шахтер Донецк российско-украинская война Сергей Палкин
Николай Степанов Источник: The National
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