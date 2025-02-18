СРНА: «ФИФА забрала у нас 14 игроков. Надо защищать клубы, а не уничтожать»

42-летний спортивный директор Шахтера Дарио Срна дал большое интервью изданию The National, в котором рассказал о войне и истории клуба:

«16 мая 2014 года – день когда я в последний раз был в Донецке. Последний день в моем доме. Мы купили дом, моя семья была там. И мы оставили все – машины, дом, одежду. Друзей, которые все еще там. Мы выиграли чемпионат за несколько дней до того, как уехали. 21 мая они начали бомбить Донецкий аэропорт.

Это моя третья война. Я был в Хорватии (балканский конфликт 1990-х годов), в 2014 году в Донецке и сейчас. Я шучу с женой, что перееду в москву, чтобы там началась война. Это худшее, что может случиться в мире. Жизнь человека уже не имеет значения, как раньше. Это ужасно. Сколько детей остались без родителей? Сколько людей погибло?

Почему так долго оставался в клубе? У меня было много предложений, но мое сердце в Шахтере. Я приехал, когда мне был 21 год. Мы начали строить команду. Мы выиграли Кубок УЕФА и открыли стадион в 2009 году. Мы прошли группу Лиги чемпионов с Брагой, Арсеналом и Партизаном. Мы вышли в четвертьфинал ЛЧ на игру против Барселоны.

Затем в 2014 году началась война, и все стало сложнее. У нас было много топ-игроков: Фернандиньо, Фред, Виллиан, Дуглас Коста, Алекс Тейшейра, Луис Адриано, Генрих Мхитарян, Михаил Мудрик.

Это сложно, и я не просто спортивный директор. Я друг, отец, мать и брат. Здесь много молодых игроков из Бразилии. Трудно убедить их играть в стране, где идет война. А когда вы их убеждаете, вы оказываете давление на себя, потому что никогда не знаешь, что произойдет в Украине – пошлет ли путин сотни ракет или одну.

Но история Шахтера помогает их убедить. Мы играем в футбол Лиги чемпионов; мы покупаем и продаем хороших игроков. Мы сильны, мы должны быть такими, потому что мы не играем дома, у нас нет своего стадиона, у нас нет болельщиков на наших домашних матчах.

Болельщики теперь живут по всему миру. Мы хотим объединить их, принести радость. Мы стараемся посылать положительные эмоции нашим болельщикам – даже тем, которые дерутся. Мы получаем много сообщений от солдат. Иногда они просто хотят увидеть 90 минут невероятного футбола, чтобы дать им передышку. Мы надеемся, что эта война закончится как можно скорее, чтобы у нас был мир. И тогда это будет потрясающе.

Мы потеряли 14 игроков в начале войны – ФИФА забрала их у нас. ФИФА должна защищать клуб и игроков, а не уничтожать. ФИФА даже не хотела нас слушать, мне казалось, что они хотят слушать только лучшие клубы. УЕФА действовал совершенно иначе и пытался нам помочь. Однако футбол – это потрясающе. Мы победили Барселону (в 2023 году) и Брест (в 2025 году), мы заслуживаем уважения».