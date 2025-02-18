ФОТО. «Сделаем все возможное». Караваев дал обещание фанатам Динамо

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев опубликовал сообщение на своей странице в Instagram, где дал обещание фанатам киевского клуба.

«Сделаем все возможное, чтобы снова этот трофей был у нас», – написал Караваев в своем аккаунте Instagram.

Сейчас столичный клуб занимает первое место в УПЛ с 43 очками в 17 встречах, отрыв от Александрии составляет пять баллов. В первой игре после возобновления чемпионата динамовцы примут львовские Карпаты. Поединок состоится 23 февраля в 18.00.

В нынешнем сезоне Александр Караваев провел 20 матчей, в которых забил пять голов и сделал три результативных передачи.