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  4. ФОТО. «Сделаем все возможное». Караваев дал обещание фанатам Динамо
Украина. Премьер лига
18 февраля 2025, 07:33 |
1236
1

ФОТО. «Сделаем все возможное». Караваев дал обещание фанатам Динамо

Защитник заговорил о чемпионских амбициях

18 февраля 2025, 07:33 |
1236
1
ФОТО. «Сделаем все возможное». Караваев дал обещание фанатам Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев опубликовал сообщение на своей странице в Instagram, где дал обещание фанатам киевского клуба.

«Сделаем все возможное, чтобы снова этот трофей был у нас», – написал Караваев в своем аккаунте Instagram.

Сейчас столичный клуб занимает первое место в УПЛ с 43 очками в 17 встречах, отрыв от Александрии составляет пять баллов. В первой игре после возобновления чемпионата динамовцы примут львовские Карпаты. Поединок состоится 23 февраля в 18.00.

В нынешнем сезоне Александр Караваев провел 20 матчей, в которых забил пять голов и сделал три результативных передачи.

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Александр Караваев Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Xvalenok03
Все таки говорят про чемпионство.
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