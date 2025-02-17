Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч

Бывший центрбек «Динамо» и сборной Австрии Александар Драгович, который сегодня играет за «Аустрию», присоединился к Вооруженным силам Австрии.

Драгович принял решение продолжить срочную службу, которая была прервана 14 лет назад. Футболист в течение двух следующих месяцев будет вынужден появляться в армейском спортцентре в Вене. Драгович будет освобожден от регулярной службы в армии, поскольку является профессиональным футболистом.

Драгович в 2011 году покинул Австрию, так и не пройдя полную срочную службу, что является обязанностью для мужчин из Австрии. После вчерашнего матча «Аустрии» и «Рапида» Александар получил повестку.

С 2013 по 2016 год Драгович играл за «Динамо».