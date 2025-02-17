Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч
Украина. Премьер лига
17 февраля 2025, 20:28 |
2130
1

Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч

Александар Драгович присоединился к Вооруженным силам Австрии

17 февраля 2025, 20:28 |
2130
1
Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Драгович

Бывший центрбек «Динамо» и сборной Австрии Александар Драгович, который сегодня играет за «Аустрию», присоединился к Вооруженным силам Австрии.

Драгович принял решение продолжить срочную службу, которая была прервана 14 лет назад. Футболист в течение двух следующих месяцев будет вынужден появляться в армейском спортцентре в Вене. Драгович будет освобожден от регулярной службы в армии, поскольку является профессиональным футболистом.

Драгович в 2011 году покинул Австрию, так и не пройдя полную срочную службу, что является обязанностью для мужчин из Австрии. После вчерашнего матча «Аустрии» и «Рапида» Александар получил повестку.

С 2013 по 2016 год Драгович играл за «Динамо».

По теме:
ВИДЕО. Киевское Динамо вернулось домой после сборов в Турции
Тренер клубов УПЛ рассказал, как удалось расскрыть талант защитника Динамо
Экс-футболист Динамо сыграл против полицейского. Как отреагировал тренер?
Александар Драгович Аустрия Вена Динамо Киев армия
Дмитрий Олейник Источник: Kleine Zeitung
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рой Джонс назвал причину поражения Беринчика нокаутом от Дэвиса
Бокс | 17 февраля 2025, 03:26 2
Рой Джонс назвал причину поражения Беринчика нокаутом от Дэвиса
Рой Джонс назвал причину поражения Беринчика нокаутом от Дэвиса

Легендарный боксер высказался о субботнем поединке

Холифилд назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Бокс | 17 февраля 2025, 08:13 4
Холифилд назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Холифилд назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории

Легендарный боксер считает, что Александр должен быть в тройке лидеров

Возмутители спокойствия. Ноттингем Форест и другие выскочки сезона
Футбол | 17.02.2025, 12:38
Возмутители спокойствия. Ноттингем Форест и другие выскочки сезона
Возмутители спокойствия. Ноттингем Форест и другие выскочки сезона
Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой
Футбол | 16.02.2025, 21:23
Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой
Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Кривбассом и Вересом перенесли в Ровно
Футбол | 17.02.2025, 19:43
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Кривбассом и Вересом перенесли в Ровно
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Кривбассом и Вересом перенесли в Ровно
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MIRRA
Такий пафосний заголовок і таке кидалово по тексту
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что случилось? Зинченко проиграл судебный процесс в Великобритании
Что случилось? Зинченко проиграл судебный процесс в Великобритании
16.02.2025, 18:32 12
Футбол
Прайм Аманды. Анисимова и Остапенко определили новую чемпионку в Дохе
Прайм Аманды. Анисимова и Остапенко определили новую чемпионку в Дохе
15.02.2025, 19:15 25
Теннис
Жена Усика отреагировала на поражение нокаутом Беринчика от Дэвиса
Жена Усика отреагировала на поражение нокаутом Беринчика от Дэвиса
16.02.2025, 08:32 7
Бокс
Усик запланировал невероятный бой в Киеве против своего экс-соперника
Усик запланировал невероятный бой в Киеве против своего экс-соперника
16.02.2025, 09:16 5
Бокс
«Он часть Ромы будущего». Пресс-конференция Раньери после матча с Пармой
«Он часть Ромы будущего». Пресс-конференция Раньери после матча с Пармой
16.02.2025, 22:19
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
15.02.2025, 20:46 7
Футбол
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
15.02.2025, 19:42 14
Бокс
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
16.02.2025, 10:35 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем