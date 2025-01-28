Культовые легионеры УПЛ-2013/14, которые все еще играют на высшем уровне

Сегодня найдется немало тех, кто старается внимательно следить за отечественным клубным футболом и при это считает, что тот находится на самом дне или даже начинает двигаться еще ниже. Справедливости ради, такие утверждения имеют более чем логичные основания, ведь достаточно просто заглянуть в таблицу коэффициентов УЕФА, чтобы понять, насколько низкими ныне являются позиции Украины.

Впрочем, чрезмерно драматизировать тоже не стоит, ведь на пике развития (как это понятно сегодня уже всем без исключения) украинский клубный футбол также критиковали многие – тогда им хотелось, чтобы наши клубы выносили топ-представителей АПЛ, Бундеслиги, Серии А, Ла Лиги или Лиги 1. И моментами такие триумфы у наших команд случались, но при первых же фиаско критиканов в комментариях все равно хватало.

Но сегодня мы предлагаем немного окунуться в атмосферу того периода, когда наш клубный футбол все еще находился на своем пике. Давайте вспомним некоторых культовых легионеров, игравших в УПЛ сезона-2013/14, которые в настоящий момент все еще продолжают активные выступления.

Сразу подчеркнем, что в этом списке будут только те, кто по состоянию на сегодня имеет профессиональный контракт (потому свободных агентов типа Луиса Адриано, Жулиано, Дьемерси Мбокани, Алехандро Гомеса, Эрика Бикфалви или Себастьяна Бланко тут не ждите) с клубами высших дивизионов (потому среди перечисленных вы также не найдете, например, Джермейна Ленса или Ондржея Мазуха, которые все еще играют, но в низших лигах), вне зависимости от страны их дислокации.

Сергей Зенев

Возраст: 35 лет

Гражданство: Эстония

Клуб: «Флора» Таллин

Играл в УПЛ за: «Карпаты»

Показатели в УПЛ: 137 матчей, 20 голов, 12 ассистов

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Зенев (№ 10)

Эстонского форварда Сергея Зенева сложно называть топовым легионером для УПЛ тех лет, о которых мы ведем речь, но в целом этот иностранец все равно стал культовой фигурой для отечественного клубного футбола. В составе «Карпат» Зенев отыграл шесть с половиной лет, проведя под полторы сотни поединков в высшем дивизионе отечественного футбола – цифры, которые однозначно заслуживают уважения.

Зенев был физически отлично сложенным футболистом, что помогало ему являться конкурентным в УПЛ. Также Сергей помогал «Карпатам» играть в основной сетке Лиги Европы, когда львовяне угодили в адскую группу вместе с ПСЖ, дортмундской «Боруссией» и «Севильей». Период в Украине помог Зеневу прокачать свои навыки, что нашло свое отражение и в показателях оценочной стоимости на Transfermarkt. Однако вовремя продать эстонца «зелено-белые» не смогли…

Украину Зенев покинул в статусе свободного агента летом 2014 года, переехав в английский «Блэкпул». Но заиграть в Чемпионшипе у эстонца не вышло. Уже через полгода он принял странное решение о переходе в московское «Торпедо», а спустя еще шесть месяцев подался в «Габалу». Впоследствии играл в Польше за «Краковию» и в Казахстане за карагандинский «Шахтер», а с января 2021-го выступает на родине за «Флору» из Таллина, где уже четвертый сезон кряду не заканчивает без двузначного показателя забитых мячей (14, 10, 12, 17).

Алекс Тейшейра

Возраст: 35 лет

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Васко да Гама»

Играл в УПЛ за: «Шахтер»

Показатели в УПЛ: 146 матчей, 67 голов, 16 ассистов

Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Тейшейра

Алекс Тейшейра провел в Украине шесть лет, неизменно на протяжении всего этого периода защищая цвета «Шахтера». В стан «горняков» бразилец переехал из «Васко да Гама» за 6 миллионов евро, а впоследствии покинул донецкий клуб, подавшись в китайский «Цзянсу Сунин» (ныне уже прекративший существование) за 50 миллионов евро, установив на тот момент рекорд исходящего трансфера для УПЛ и «Шахтера».

Карьера Тейшейры в Украине поначалу складывалась непросто. Он не так быстро, как, к примеру, Дуглас Коста, адаптировался к новым реалиям, но когда сумел полностью привыкнуть к требованиям Мирчи Луческу, то стал лучшим легионером, а вместе с тем, вероятно, и игроком отечественного чемпионата. В сезоне-2015/16 Тейшейра шел на рекорд по забитым мячам за один розыгрыш чемпионата, наколотив к зимней паузе 22 гола в 15 поединках, но доиграть то первенство не сумел из-за уже упомянутого выше трансферного предложения из Китая.

В Поднебесной Тейшейра отыграл все пять лет по контракту, покинув страну как раз тогда, когда в тамошнем футболе начались серьезные финансовые проблемы, приведшие к оттоку большинства топовых легионеров. После «Цзянсу Сунин» Алекс пробовал вернуться на прежний уровень выступлений в Европе в рядах «Бешикташа», но не преуспел и затем вернулся на родину.

С лета 2022-го Тейшейра выступает за «Васко да Гама» с полугодичным перерывом в первой половине 2024-го, когда футболист и клуб не смогли сразу согласовать условия нового контракта. Впрочем, важной фигурой в свои 35 лет для команды из Рио-де-Жанейро Тейшейра уже не является – в бразильской Серии А-2024 он сыграл только 7 матчей (1 гол, 1 ассист).

Джаба Канкава

Возраст: 38 лет

Гражданство: Грузия

Клуб: «Динамо» Тбилиси

Играл в УПЛ за: «Арсенал» Киев, «Днепр», «Кривбасс»

Показатели в УПЛ: 157 матчей, 10 голов, 7 ассистов

ФК Динамо Тбилиси. Джаба Канкава

Грузинский опорник Джаба Канкава появился в нашем чемпионате в начале 2006 года, когда его пригласил к себе столичный «Арсенал». В стане «канониров» легионер отыграл один полный год, зарекомендовав себя с позитивной стороны, благодаря чему пошел на повышение – в «Днепр». В дальнейшем ездил в аренду в «Кривбасс», который тогда в кадровом плане был сателлитом днепровского клуба, а по возвращении из Кривого Рога начал получать больше игровой практики уже непосредственно в «Днепре».

Всего за «Днепр» Канкава провел 136 официальных матчей – ни за один другой клуб в карьере грузинский хавбек не сыграл больше. Запомнился неуступчивостью, бойцовским характером, но в то же время и способностью прийти на помощь в критический момент, даже номинальному сопернику. 30 марта 2014 года на «Днепр-Арене» произошел резонансный эпизод в матче УПЛ между «Днепром» и «Динамо» (2:0). Голкипер хозяев Денис Бойко пошел в жесткий стык с вингером гостей Олегом Гусевым, вследствие которого последний оказался на газоне и без сознания. Гусев проглотил язык и ему была необходима экстренная медицинская помощь – на счету без преувеличения была каждая секунда. И пока медики спешили к Олегу именно Канкава сумел высвободить язык Гусева, вернув его в природное положение, чем отвел угрозу жизни для игрока команды-соперницы.

В «Днепре» Канкава оставался фактически до момента начала «полураспада» этого легендарного клуба. Летом 2015-го грузин на правах свободного агента уехал во французский «Реймс», затем выступал за «Тобол» в Казахстане, за «Валансьен» снова во Франции и за братиславский «Слован» в Словакии. Везде являлся важной фигурой, несмотря на уже солидный по футбольным меркам возраст.

В начале нынешнего года Канкава в статусе свободного агента вернулся на родину, подписав контракт с родным для него «Динамо» Тбилиси. Интересно, что именно из этой команды двадцать лет назад юный Джаба и уезжал покорять футбольную Европу…

Тони Шунич

Возраст: 36 лет

Гражданство: Босния и Герцеговина

Клуб: «Зриньски» Мостар

Играл в УПЛ за: «Зарю»

Показатели в УПЛ: 63 матча, 3 ассиста

instagram.com/sunkicaa. Тони Шунич

Боснийского центрбека Тони Шунича селекционеры «Зари» присмотрели то ли в «Зриньски» из Мостара, то ли в тот период, когда футболист на правах аренды выступал за бельгийский «Кортрейк». Как бы там ни было, а луганчанам удался отличный трансфер – за 50 тысяч евро они подписали центрбека, который быстро адаптировался и в течение следующих двух с половиной сезонов являлся для команды ключевым исполнителем.

Шунич выделялся в Украине не только отличной антропометрией, что так важно для центрбеков (как минимум наставник «Динамо» Александр Шовковский точно согласится с этим тезисом автора), но и неплохой стартовой скоростью, а также умением «читать» игру, правильно занимая позицию.

Летом 2014-го «Заря» совершила один из первых своих успешных исходящих трансферов в современной истории. Тогда луганчане продали Шунича в «Кубань», выручив за сделку, по неофициальной информации, от 800 тысяч до 1 миллиона евро. На россии босниец не задержался и уже через год за 3 миллиона евро был перепродан в «Штутгарт» (19 матчей в первой Бундеслиге). Затем также успел поиграть в итальянской Серии А (7 матчей) за «Палермо», после чего его карьера вновь откатилась назад – россия, Китай, Босния и Герцеговина.

На родину Шунич вернулся после трех с половиной лет в Поднебесной, заключив на правах свободного агента контракт со «Зриньски» – родным клубом защитника. Там с февраля минувшего года Тони и продолжает свои выступления на профессиональном уровне, имея контракт до 31 мая 2025-го.

Александар Драгович

Возраст: 33 года

Гражданство: Австрия

Клуб: «Аустрия»

Играл в УПЛ за: «Динамо»

Показатели в УПЛ: 66 матчей, 2 ассиста

Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Драгович

Александар Драгович наряду с Домагоем Видой является, пожалуй, лучшим легионером-центрбеком в новейшей истории «Динамо». На подписание австрийца летом 2013 года «бело-синие» не пожалели 10 миллионов евро – феноменальные по нынешним временам деньги для киевского клуба. До сих пор Драгович является вторым в списке самых дорогостоящих приобретений «Динамо» за всю его историю, уступая лишь Дьемерси Мбокани, за которого было заплачено 11 миллионов.

Драгович отыграл в Киеве три сезона, быстро став лидером команды и одним из любимцев фанатов «бело-синих». С «Динамо» австриец дважды становился чемпионом Украины, но в августе 2016-го президент киевлян Игорь Суркис не смог устоять перед предложением «Байера», который заплатил за Драговича 21 миллион евро. Как показало время, босс «Динамо» очень вовремя продал центрбека, чья дальнейшая карьера пошла вовсе не по тому оптимистичному сценарию, на который рассчитывал сам футболист.

В сезоне-2017/18 «Байер» отдавал Драговича в аренду «Лестеру», благодаря чему австриец поиграл в АПЛ, а летом 2021-го Александар свободным агентом ушел в «Црвену Звезду», воплотив свою детскую мечту поиграть за белградцев. Впрочем, завершать карьеру в Сербии Драгович не пожелал и с лета минувшего года выступает за «Аустрию» – клуб, в котором когда-то и начинал профессиональную карьеру. Причем контракт Драговича в Вене рассчитан аж до лета 2027-го, когда центрбеку исполнится уже 36.

Дуглас Коста

Возраст: 34 года

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Сидней»

Играл в УПЛ за: «Шахтер»

Показатели в УПЛ: 141 матч, 29 голов, 30 ассистов

Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Коста

В начале 2010 года «Шахтер» за 8 миллионов евро подписал быстрого и техничного вингера «Гремио» Дугласа Косту, который неожиданно быстро адаптировался к реалиями украинского футбола и начал демонстрировать фантастические выступления. В УПЛ бразилец отыграл пять с половиной лет, выиграв пять чемпионских титулов.

После «Шахтера» Дугласу Косте удалось выстроить топовую карьеру в Европе. Летом 2015 года бразильца за 30 миллионов евро купила «Бавария», где он провел два года, а затем ушел в аренду в «Ювентус», будучи вскоре выкупленным за 40 миллионов евро, но вскоре вернувшись в «Баварию», также на правах аренды. Карьерные передвижения по маршруту «Мюнхен – Турин» помогли Дугласу Косте, в конце концов, стать 3-кратным чемпионом как Германии, так и Италии. Также с «Баварией» вингер выигрывал клубный чемпионат мира-2021.

В начале 2023-го Дуглас Коста окончательно покинул «Ювентус», оформив контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси». После этого играл на родине за «Флуминенсе», а с августа минувшего года выступает в Австралии за «Сидней». Там пока имеет не так много игровой практики из-за перманентных проблем со здоровьям. В частности, в настоящий момент Дуглас Коста продолжает находится в лазарете, залечивая повреждение подколенного сухожилия.