Элина Свитолина – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дубае 18 февраля в 12:00
18 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 24) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае.
Во 2-м раунде украинка сыграет против Клары Таусон (Дания, WTA 38). Поединок пройдет третьим запуском на корте №1 после игры Самсонова –Пегула. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.
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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Клары.
Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет либо против Арины Соболенко, либо против Вероники Кудерметовой.
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