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  4. Элина Свитолина – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
18 февраля 2025, 06:49 |
314
0

Элина Свитолина – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дубае 18 февраля в 12:00

18 февраля 2025, 06:49 |
314
0
Элина Свитолина – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

18 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 24) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае.

Во 2-м раунде украинка сыграет против Клары Таусон (Дания, WTA 38). Поединок пройдет третьим запуском на корте №1 после игры Самсонова –Пегула. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Клары.

Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет либо против Арины Соболенко, либо против Вероники Кудерметовой.

📺 Видеотрансляция

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Элина Свитолина Клара Таусон смотреть онлайн WTA Дубай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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