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  4. Элина Свитолина – Клара Таусон. Прогноз на матч турнира WTA 1000 в Дубае
WTA
18 февраля 2025, 06:41 |
299
0

Элина Свитолина – Клара Таусон. Прогноз на матч турнира WTA 1000 в Дубае

Поединок 1/16 финала начнется 18 февраля в 12:00 по Киеву

18 февраля 2025, 06:41 |
299
0
Элина Свитолина – Клара Таусон. Прогноз на матч турнира WTA 1000 в Дубае
Коллаж Sport.ua

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18 февраля свой матч второго круга на турнире в Дубае проведут Элина Свитолина (WTA 24) и Клара Таусон (WTA 38). Старт матча запланирован на 12:00 по киевскому времени.

Элина Свитолина

До Дубая украинка сыграла на трех турнирах, лучшим ее результатом был четвертьфинал на австралийском мейджоре. После этого Свитолина проиграла два матча из трех на турнирах в Линце и Дохе.

В Дубае Элина начала уверенно, разгромив 19-ю ракетку мира «нейтралку» Анну Калинскую – 6:1, 6:2, чего следовало ожидать, ведь Калинская наверняка была еще под впечатлением от дисквалификации своего бойфренда Янника Синнера.

Украинка демонстрирует солидный уровень тенниса, хотя желаемой стабильности все-таки нет. Когда Свитолина в форме, она готова выигрывать престижные турниры, но цель выиграть мейджор пока что спортсменке так и не покорилась.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Клара Таусон

Датчанка выдала блестящий старт сезона, выиграла турнир в Окленде, а потом на Открытом чемпионате Австралии дошла до третьего круга, где уступила в упорной борьбе первой ракетке мира Арине Соболенко.

Солидно выступила Таусон и на турнире в Линце, там она дошла до полуфинала, где проиграла еще одной украинке Даяне Ястремской. Неудачной получилась поездка в Доху, в первом же матче против Элизы Мертенс теннисистка отдала первый сет 0:6, а на второй и вовсе не вышла.

В Дубае датчанка начала с победы над словачкой Ребеккой Шрамковой – 7:6, 6:0. Первый сет выдался сложным для Таусон, ведь на тай-брейке она уступала 3:6, но в итоге отыграла 4 сетбола, вырвав победу в партии. Клара умеет показывать теннис высокого уровня, однако в последних встречах ее «магия» стала пропадать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Клара Таусон

Личные встречи

Соперницы пересекались только раз, это было два года назад на грунтовом турнире в Португалии. В том матче Свитолина уверенно взяла первую партию, даже имела один матчбол во втором сете, но Таусон удалось совершить камбэк, в итоге 2:6, 7:6, 6:4 в пользу датчанки.

Прогноз

Украинка котируется небольшим фаворитом данного противостояния, хотя я жду увлекательной битвы двух сильных теннисисток.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Свитолиной – 1,6, успех Таусон – 2,27. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Датчанка в непонятной форме, Свитолина должна этим воспользоваться, поставлю на чистую победу украинки.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
18.02.2025 -
12:00
Клара Таусон
Победа Свитолиной 1.60 Сделать ставку
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Элина Свитолина – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина Клара Таусон прогнозы прогнозы на теннис WTA Дубай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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