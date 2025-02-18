Сборные Украины по теннису U-14 и U-16 выиграли зимний Кубок Европы
Украина U-16 в финале обыграла Венгрию, а Украина U-14 взяла верх над Чехией
Сборная Украины по теннису среди девушек до 16 лет впервые в истории победила на зимнем Кубке Европы U-16.
Соревнования прошли во французском городе Брест и закончились триумфом украинской команды.
Состав Украины U-16: Полина Скляр, Ирма Чухлич, София Криворучко, капитан – Валентина Шевченко.
В финале зимнего Кубка Европы U-16 украинки одержали досрочную победу над командой Венгрии – 2:0.
Кубок Европы U-16 по теннису (женщины). Финал
Украина – Венгрия – 2:0
- София Криворучко – Луца Калман – 6:2, 6:3
- Полина Скляр – Грета Немчек – 6:1, 4:6, 6:4
Также зимний Кубок Европы U-14 по теннису выиграла украинская сборная девушек до 14 лет.
Сборная Украины по теннису среди девушки до 14 лет стала первой на зимнем Кубке Европы, состоявшемся в чешском городе Раковник.
Состав Украины U-14: София Белинская, Виолетта Скрип, Анна Щавинская, капитан Ольга Белинская.
В финале соревнований украинские теннисистки одержали тяжелую победу над сборной Чехии – 2:1.
Украина в третий раз одержала победу на континентальном первенстве в этой возрастной категории. До этого украинки были лучшими в 2016 и 2017 годах.
Кубок Европы U-14 по теннису (женщины). Финал
Украина – Чехия – 2:1
- Виолетта Скрип – Ева Галфарова – 7:6 (7:5), 4:6, 6:2
- София Белинская – Софи Мотлова – 6:7 (2:7), 2:6
- София Белинская / Виолетта Скрип - Софи Мотлова / Анна Жанкаркова - 5:7, 6:4, 10:8
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