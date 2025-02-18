Сборные Украины по теннису U-14 и U-16 выиграли зимний Кубок Европы

Сборная Украины по теннису среди девушек до 16 лет впервые в истории победила на зимнем Кубке Европы U-16.

Соревнования прошли во французском городе Брест и закончились триумфом украинской команды.

Состав Украины U-16: Полина Скляр, Ирма Чухлич, София Криворучко, капитан – Валентина Шевченко.

В финале зимнего Кубка Европы U-16 украинки одержали досрочную победу над командой Венгрии – 2:0.

Кубок Европы U-16 по теннису (женщины). Финал

Украина – Венгрия – 2:0

София Криворучко – Луца Калман – 6:2, 6:3

Полина Скляр – Грета Немчек – 6:1, 4:6, 6:4

Также зимний Кубок Европы U-14 по теннису выиграла украинская сборная девушек до 14 лет.

Сборная Украины по теннису среди девушки до 14 лет стала первой на зимнем Кубке Европы, состоявшемся в чешском городе Раковник.

Состав Украины U-14: София Белинская, Виолетта Скрип, Анна Щавинская, капитан Ольга Белинская.

В финале соревнований украинские теннисистки одержали тяжелую победу над сборной Чехии – 2:1.

Украина в третий раз одержала победу на континентальном первенстве в этой возрастной категории. До этого украинки были лучшими в 2016 и 2017 годах.

Кубок Европы U-14 по теннису (женщины). Финал

Украина – Чехия – 2:1