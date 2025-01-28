Три представителя Украины получат гранты размером 25 тысяч долларов от ITF

Две украинские теннисистки и один теннисист стали участниками ежегодной программы развития игроков турниров Grand Slam.

17-летняя Елизавета Котляр, 16-летний Никита Белозерцев и 14-летняя Полина Скляр получат гранты размером в $25 000 от Международной федерации тенниса (ITF). Эти деньги украинцы смогут использовать только на вещи, связанные с участием на турнирах (путешествия, оплата жилья и т.д.)

Всего в программу попало 56 игроков. По 50 тысяч долларов получили Жоау Фонсека (победитель молодежного Итогового) и 14-летняя китаянка Сунь Синьран. 25 тысяч долларов получил и 94-й номер рейтинга АТР Хамад Меджедович.

Котляр во второй раз попадает в эту программу. В 2023 году ей также выделяли грант размером $25 000.

С момента начала программы в 1986 году на игроков было выделено более 62 млн долларов в сумме.