Топ-дивизион для 750 жителей. Клуб из Польши близок к громкому прорыву

Польский футбольный клуб «Брук-Бет Термалица» из села Нецеча, где проживает около 750 человек, возглавляет таблицу второго дивизиона Польши.

В случае повышения в классе в конце сезона Термалица станет самым маленьким клубом в топ-30 европейских лиг.

Клуб основан в 1922 году, но значительных успехов добился в новейшей истории. В 2005 году владелицей клуба стала Данута Витковска, владелица компании Bruk-Bet, занимающейся производством бетона.

Под ее руководством была модернизирована инфраструктура, в частности построен новый стадион в городе Жабно. Команда в сезоне 2014/15 впервые вышла в Экстраклясу – высший дивизион польского футбола, но через три сезона понизилась в классе. Также в сезоне 2021/22 была попытка сыграть в Экстраклясе, но снова фиаско. И теперь команда близка к третьему выходу в топ-дивизион.

Турнирное положение во втором дивизионе Польши: Брук-Бет Термалица (46), Арка Гдыня (41), Медь Легница (39), Рух Хожув (35), Висла Плоцк (34), Гурник Ленчна (33), Висла Краков (30), Знич Прушкув, Полония Варшава (по 28), ЛКС Лодзь, Сталь Жешув (по 27), ГКС Тыхы (23), Варта Познань, Одра Ополе (по 19), Котвица Колобжег (18), Хробры Глогув (17), Сталь Сталева Воля (12), Погонь Седльце (10).

Чемпионат Польши. Второй дивизион. Турнирная таблица

История команды Брук-Бет Термалица по сезонам