Гол Хланя, два ассиста Вьюнника. Украинская связка принесла победу Лехии
«Лехия» из Гданьска в 21-м туре уверенно переиграла «Заглембе» Любин
В заключительном поединке 21-го тура чемпионата Польши «Лехия» Гданськ переиграла «Заглембе» Любин (3:1).
Украинские футболисты Максим Хлань и Богдан Вьюнник отличились результативными действиями за «Лехию» Гданськ.
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На 39-й минуте украинский полузащитник Максим Хлань отправил мяч в ворота соперника, и счет стал 2:0 в пользу гостей.
Голевую передачу партнеру отдал украинец Богдан Вьюнник. А во втором тайме он же сделал еще один ассист – пас на Томаша Бобчека, который оформил дубль.
«Лехия» упрочила свои позиции в борьбе за выживание в польской топ-лиге, набрав 21 очко после 21 матча и поднявшись на 16-е место среди 18 команд.
Чемпионат Польши. 21-й тур 17 февраля
Заглембе Любин – Лехия Гданськ – 1:3
Голы: Матеуш Вдовьяк, 79 – Томаш Бобчек, 30, 55, Максим Хлань, 39
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