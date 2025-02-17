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Чемпионат Польши
Заглембе Л
17.02.2025 20:00 – FT 1 : 3
Лехия
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Польша
17 февраля 2025, 22:05 | Обновлено 17 февраля 2025, 22:11
272
0

Гол Хланя, два ассиста Вьюнника. Украинская связка принесла победу Лехии

«Лехия» из Гданьска в 21-м туре уверенно переиграла «Заглембе» Любин

17 февраля 2025, 22:05 | Обновлено 17 февраля 2025, 22:11
272
0
Гол Хланя, два ассиста Вьюнника. Украинская связка принесла победу Лехии
ФК Легия Гданьск

В заключительном поединке 21-го тура чемпионата Польши «Лехия» Гданськ переиграла «Заглембе» Любин (3:1).

Украинские футболисты Максим Хлань и Богдан Вьюнник отличились результативными действиями за «Лехию» Гданськ.

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На 39-й минуте украинский полузащитник Максим Хлань отправил мяч в ворота соперника, и счет стал 2:0 в пользу гостей.

Голевую передачу партнеру отдал украинец Богдан Вьюнник. А во втором тайме он же сделал еще один ассист – пас на Томаша Бобчека, который оформил дубль.

«Лехия» упрочила свои позиции в борьбе за выживание в польской топ-лиге, набрав 21 очко после 21 матча и поднявшись на 16-е место среди 18 команд.

Чемпионат Польши. 21-й тур 17 февраля

Заглембе Любин – Лехия Гданськ – 1:3

Голы: Матеуш Вдовьяк, 79 – Томаш Бобчек, 30, 55, Максим Хлань, 39

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Заглембе Любин Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу видео голов и обзор Максим Хлань Богдан Вьюнник
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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