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Чемпионат Польши
Заглембе Л
17.02.2025 20:00 – FT 1 : 3
Лехия
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Польша
17 февраля 2025, 20:59 | Обновлено 17 февраля 2025, 22:09
669
0

ВИДЕО. Хлань с передачи Вьюнника забил гол за Лехию в чемпионате Польши

Украинский хавбек отличился в поединке против команды Заглембе

17 февраля 2025, 20:59 | Обновлено 17 февраля 2025, 22:09
669
0
ВИДЕО. Хлань с передачи Вьюнника забил гол за Лехию в чемпионате Польши
ФК Лехия. Максим Хлань

Украинский хавбек Максим Хлань забил гол за «Лехию» Гданськ в матче чемпионата Польши.

В поединке 21-го тура украинец отметился забитым мячом в ворота клуба «Заглембе» Любин.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 39-й минуте украинский полузащитник Максим Хлань отправил мяч в ворота соперника, и счет стал 2:0 в пользу гостей. Голевую передачу отдал украинец Богдан Вьюнник.

Лехия ведет борьбу за выживание, имея 18 очков после 20 матчей (17-я позиция).

Чемпионат Польши. 21-й тур 17 февраля

Заглембе Любин – Лехия Гданськ – 0:2 (перерыв, матч продолжается)

Голы: Томаш Бобчек, 30, Максим Хлань, 39

ВИДЕО. Максим Хлань забил гол за Лехию в матче чемпионата Польши

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Матеуш Вдовяк (Заглембе Л).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Tomas Bobcek (Лехия).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Хлань (Лехия).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Tomas Bobcek (Лехия).
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чемпионат Польши по футболу Максим Хлань Лехия Гданьск Заглембе Любин видео голов и обзор Богдан Вьюнник
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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