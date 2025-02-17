ВИДЕО. Хлань с передачи Вьюнника забил гол за Лехию в чемпионате Польши

Украинский хавбек Максим Хлань забил гол за «Лехию» Гданськ в матче чемпионата Польши.

В поединке 21-го тура украинец отметился забитым мячом в ворота клуба «Заглембе» Любин.

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На 39-й минуте украинский полузащитник Максим Хлань отправил мяч в ворота соперника, и счет стал 2:0 в пользу гостей. Голевую передачу отдал украинец Богдан Вьюнник.

Лехия ведет борьбу за выживание, имея 18 очков после 20 матчей (17-я позиция).

Чемпионат Польши. 21-й тур 17 февраля

Заглембе Любин – Лехия Гданськ – 0:2 (перерыв, матч продолжается)

Голы: Томаш Бобчек, 30, Максим Хлань, 39

ВИДЕО. Максим Хлань забил гол за Лехию в матче чемпионата Польши