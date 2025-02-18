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  4. Барселона в лидерах, Малиновский в строю, Костюк стартует с победы
Другие новости
18 февраля 2025, 06:45 |
594
0

Барселона в лидерах, Малиновский в строю, Костюк стартует с победы

Главные новости за 17 февраля на Sport.ua

18 февраля 2025, 06:45 |
594
0
Барселона в лидерах, Малиновский в строю, Костюк стартует с победы
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 17 февраля.

1А. Барселона догнала Реал. Гол Левандовски принес победу каталонцам над Райо
17 февраля состоялся заключительный матч 24-го тура чемпионата Испании

1В. Ему всего 17 лет. Ямаль провел 100 матчей в карьере
Игра против «Райо Вальекано» стала юбилейной

2А. Дженоа вырвал победу против Венеции. Малиновский так и не вышел
Состоялся матч 25-го тура чемпионата Италии по футболу

2В. Гол Хланя, два ассиста Вьюнника. Украинская связка принесла победу Лехии
«Лехия» из Гданьска в 21-м туре уверенно переиграла «Заглембе» Любин

3А. ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Кривбассом и Вересом перенесли в Ровно
Стадион в Кривом Роге не готов принимать игры

3В. Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч
Александар Драгович присоединился к Вооруженным силам Австрии

4А. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала хавбека Металлиста 1925
Клуб объявил о переходе Пасича

4В. Выбрал Болгарию. Верес не смог оставить легионера
Калин Попеску получил травму

5А. Костюк одолела первую ракетку в парном разряде на старте тысячника в Дубае
Марта в двух сетах выиграла у Катерины Синяковой в 1/32 финала турнира WTA 1000 в ОАЭ

5В. Калинина упустила победу над экс-первой ракеткой мира на супертурнире в ОАЭ
Это было обидно: Ангелина проиграла Виктории Азаренко, хотя вела 6:2, 5:2

6А. «Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
Александр поздравил чемпиона мира в легком весе

6В. Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
Джейк Пол утверждает, что легендарный боксер заболел болезнью Паркинсона

7А. Объявлен состав сборной Украины на женскую индивидуалку ЧМ-2025
Четверо украинок станут участницами соревнования

7В. Без Пидручного. Объявлен состав сборной Украины на индивидуалку ЧМ-2025
Команду в гонке будут представлять четверо спортсменов

8. Голы Кросби и Макдэвида, Канада выиграла классный матч турнира НХЛ
Кленовые оформили пять шайб

9. Потенциальный новый спонсор ФСК Мариуполя вышел из переговоров
Надежд на спасение все меньше

10. Безумная идея Артеты. Способен ли Зинченко стать спасителем Арсенала?
Поговаривают, что украинец, потеряв место в основном составе на позиции защитника, станет форвардом

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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