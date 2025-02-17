ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Кривбассом и Вересом перенесли в Ровно

22 февраля должен состояться матч 18-го тура УПЛ между «Кривбассом» и «Вересом».

Как сообщили на официальном сайте криворожского клуба матч перенесен в Ровно.

«Агрономы Клуба делали все возможное для надлежащей подготовки поля стадиона «Горняк» к матчу с «Вересом», но погодные условия и среднедневная температура в регионе, которая в течение всей недели будет достигать -10 и ниже, мешают подготовке газона для проведения игры.

В связи с этим было принято решение о проведении матча на резервном стадионе. Однако из-за того, что нашим резервным стадионом на сезон 20242025 является стадион в Ковалевке, где в эти выходные «Колос» сыграет свой домашний поединок, проведение игры 18 тура на этой арене невозможно», – говорится в сообщении клуба.

«Учитывая, что ФК «Кривбасс» был инициатором отмены переноса матчей чемпионата, мы делаем все возможное, чтобы игра состоялась в установленные сроки. Поэтому согласно Регламенту соревнований, который предусматривает, что в случае невозможности проведения матча на резервном стадионе, игра может состояться на другой арене по согласованию всех сторон.

Наш Клуб обратился и получил согласие от футбольного клуба «Верес» и соответствующих органов на проведение поединка на стадионе «Авангард» в городе Ровно», – пояснили на официальном сайте «Кривбасса“.

Матч запланировано провести 18 февраля, в 13:00 по киевскому времени.