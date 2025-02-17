Дженоа вырвал победу против Венеции. Малиновский так и не вышел

В понедельник, 17 февраля, прошел матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Дженоа» и «Кальяри».

Игра прошла в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис». Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:0.

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Автором первого гола в матче стал Андреа Пинамонти, забивший на 82-й минуте. На 86-й забил Максвелл Корне.

Руслан Малиновский впервые с сентября 2024 года попал в заявку «грифонов». Украинец после успешной операции и реабилитации остался в запасе и на поле так и не вышел.

Серия А. 25-й тур, 17 февраля.

Дженоа – Венеция – 2:0

Голы: Пинамонти, 82, Корне, 86.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А