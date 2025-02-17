Дженоа вырвал победу против Венеции. Малиновский так и не вышел
Состоялся матч 25-го тура чемпионата Италии по футболу
В понедельник, 17 февраля, прошел матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Дженоа» и «Кальяри».
Игра прошла в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис». Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:0.
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Автором первого гола в матче стал Андреа Пинамонти, забивший на 82-й минуте. На 86-й забил Максвелл Корне.
Руслан Малиновский впервые с сентября 2024 года попал в заявку «грифонов». Украинец после успешной операции и реабилитации остался в запасе и на поле так и не вышел.
Серия А. 25-й тур, 17 февраля.
Дженоа – Венеция – 2:0
Голы: Пинамонти, 82, Корне, 86.
⏹️ 𝑭𝑼𝑳𝑳 𝐓𝚰𝐌𝐄 ❤️🔥#GenoaVenezia 2️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/Ea4insrBLq— Genoa CFC (@GenoaCFC) February 17, 2025
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