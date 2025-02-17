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Чемпионат Италии
Дженоа
17.02.2025 21:45 – FT 2 : 0
Венеция
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Италия
17 февраля 2025, 23:40 | Обновлено 17 февраля 2025, 23:42
55
0

Дженоа вырвал победу против Венеции. Малиновский так и не вышел

Состоялся матч 25-го тура чемпионата Италии по футболу

17 февраля 2025, 23:40 | Обновлено 17 февраля 2025, 23:42
55
0
Дженоа вырвал победу против Венеции. Малиновский так и не вышел
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Дженоа

В понедельник, 17 февраля, прошел матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Дженоа» и «Кальяри».

Игра прошла в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис». Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Автором первого гола в матче стал Андреа Пинамонти, забивший на 82-й минуте. На 86-й забил Максвелл Корне.

Руслан Малиновский впервые с сентября 2024 года попал в заявку «грифонов». Украинец после успешной операции и реабилитации остался в запасе и на поле так и не вышел.

Серия А. 25-й тур, 17 февраля.

Дженоа – Венеция – 2:0
Голы: Пинамонти, 82, Корне, 86.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Руслан Малиновский Андреа Пинамонти Дженоа Венеция Серия A чемпионат Италии по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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