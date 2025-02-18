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Дженоа
17.02.2025 21:45 – FT 2 : 0
Венеция
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18 февраля 2025, 01:35 |
113
0

Дженоа – Венеция – 2:0. С Малиновским на замене. Видео голов и обзор

Хозяева поля лишь в последние 10 минут начали забивать

18 февраля 2025, 01:35 |
113
0
Дженоа – Венеция – 2:0. С Малиновским на замене. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

У понеділок, 17 лютого, пройшов матч 25-го туру італійської Серії А, в якому зіграли «Дженоа» та «Кальярі».

Гравці «Дженоа» протягом усієї гри були кращими на полі, але забити вдалося лише наприкінці.

Спочакку Андре Пінамонті відкрив рахунок на 82-й хвилині, а згодом Максвел Корне перевагу подвоїв.

Руслан Маліновський вперше з вересня 2024 року потрапив у заявку «грифонів». Українець після успішної операції й реабілітації залишився у запасі і на поле так і не вийшов.

Серія А. 25-й тур, 17 лютого

Дженоа – Венеція – 2:0

Гол: Пінамонті, 82, Корне, 86

Видео голов и обзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Максвелл Корне (Дженоа).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Пинамонти (Дженоа).
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Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Венеция Руслан Малиновский видео голов и обзор Максвел Корне Андреа Пинамонти
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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