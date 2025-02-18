Дженоа – Венеция – 2:0. С Малиновским на замене. Видео голов и обзор

У понеділок, 17 лютого, пройшов матч 25-го туру італійської Серії А, в якому зіграли «Дженоа» та «Кальярі».

Гравці «Дженоа» протягом усієї гри були кращими на полі, але забити вдалося лише наприкінці.

Спочакку Андре Пінамонті відкрив рахунок на 82-й хвилині, а згодом Максвел Корне перевагу подвоїв.

Руслан Маліновський вперше з вересня 2024 року потрапив у заявку «грифонів». Українець після успішної операції й реабілітації залишився у запасі і на поле так і не вийшов.

Серія А. 25-й тур, 17 лютого

Дженоа – Венеція – 2:0

Гол: Пінамонті, 82, Корне, 86

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