Дженоа – Венеция – 2:0. С Малиновским на замене. Видео голов и обзор
Хозяева поля лишь в последние 10 минут начали забивать
У понеділок, 17 лютого, пройшов матч 25-го туру італійської Серії А, в якому зіграли «Дженоа» та «Кальярі».
Гравці «Дженоа» протягом усієї гри були кращими на полі, але забити вдалося лише наприкінці.
Спочакку Андре Пінамонті відкрив рахунок на 82-й хвилині, а згодом Максвел Корне перевагу подвоїв.
Руслан Маліновський вперше з вересня 2024 року потрапив у заявку «грифонів». Українець після успішної операції й реабілітації залишився у запасі і на поле так і не вийшов.
Серія А. 25-й тур, 17 лютого
Дженоа – Венеція – 2:0
Гол: Пінамонті, 82, Корне, 86
Видео голов и обзор матча
События матча
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