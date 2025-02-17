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Италия
17 февраля 2025, 21:29 | Обновлено 17 февраля 2025, 21:38
151
0

Малиновский заявлен в резерве Дженоа на матч Серии A после длительной паузы

Украинский хавбек восстановился после травмы ноги и может сыграть с Венецией

17 февраля 2025, 21:29 | Обновлено 17 февраля 2025, 21:38
151
0
Малиновский заявлен в резерве Дженоа на матч Серии A после длительной паузы
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

17 февраля в 21:45 пройдет матч 25-го тура Серии А между «Дженоа» и «Венецией».

Команды сыграют на стадионе Луиджи Феррасис в Генуе.

Украинский полузащитник хозяев поля Руслан Малиновский впервые после долгой паузы включен в состав команды. Он заявлен в резерве хозяев поля.

Украинский хавбек восстановился после травмы ноги и может сыграть с Венецией.

Малиновский заявлен в резерве Дженоа на матч Серии A после длительной паузы

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Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Венеция Руслан Малиновский стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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