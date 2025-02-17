Малиновский заявлен в резерве Дженоа на матч Серии A после длительной паузы
Украинский хавбек восстановился после травмы ноги и может сыграть с Венецией
17 февраля в 21:45 пройдет матч 25-го тура Серии А между «Дженоа» и «Венецией».
Команды сыграют на стадионе Луиджи Феррасис в Генуе.
Украинский полузащитник хозяев поля Руслан Малиновский впервые после долгой паузы включен в состав команды. Он заявлен в резерве хозяев поля.
Украинский хавбек восстановился после травмы ноги и может сыграть с Венецией.
Малиновский заявлен в резерве Дженоа на матч Серии A после длительной паузы
⤴️ La nostra formazione per #GenoaVenezia pic.twitter.com/t0PzSL5PXN— Genoa CFC (@GenoaCFC) February 17, 2025
Starting XI 🟠⚫️🟢#ArancioNeroVerde pic.twitter.com/pd9ZaeQYDQ— Venezia FC (@VeneziaFC_EN) February 17, 2025
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