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  4. Он вернулся. Малиновский попал в заявку Дженоа на матч с Венецией
Италия
17 февраля 2025, 13:59 |
252
1

Он вернулся. Малиновский попал в заявку Дженоа на матч с Венецией

Последний раз украинец появлялся на поле 21-го сентября

17 февраля 2025, 13:59 |
252
1
Он вернулся. Малиновский попал в заявку Дженоа на матч с Венецией
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В понедельник, 17 февраля, состоится матч 25-го тура Серии А между «Дженоа» и «Венецией».

Встречу примет Стадио Луиджи Феррасис в Дженоа.

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua

Украинский полузащитник хозяев поля Руслан Малиновский попал в заявку команды. Последний раз это происходило 21 сентября. Тогда же Руслан получил травму, из-за которой пропустил почти полгода.

Заявка «Дженоа» на матч с «Венецией»:

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Руслан Малиновский Дженоа Венеция Серия A чемпионат Италии по футболу заявка
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Mark4854590
Добре що Маліновський знову в строю. Буде для Реброва ще один варіант на матч проти Бельгії
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