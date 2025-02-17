Италия17 февраля 2025, 13:59 |
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Он вернулся. Малиновский попал в заявку Дженоа на матч с Венецией
Последний раз украинец появлялся на поле 21-го сентября
17 февраля 2025, 13:59 |
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В понедельник, 17 февраля, состоится матч 25-го тура Серии А между «Дженоа» и «Венецией».
Встречу примет Стадио Луиджи Феррасис в Дженоа.
Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua
Украинский полузащитник хозяев поля Руслан Малиновский попал в заявку команды. Последний раз это происходило 21 сентября. Тогда же Руслан получил травму, из-за которой пропустил почти полгода.
Заявка «Дженоа» на матч с «Венецией»:
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