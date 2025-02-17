Он вернулся. Малиновский попал в заявку Дженоа на матч с Венецией

В понедельник, 17 февраля, состоится матч 25-го тура Серии А между «Дженоа» и «Венецией».

Встречу примет Стадио Луиджи Феррасис в Дженоа.

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua

Украинский полузащитник хозяев поля Руслан Малиновский попал в заявку команды. Последний раз это происходило 21 сентября. Тогда же Руслан получил травму, из-за которой пропустил почти полгода.

Заявка «Дженоа» на матч с «Венецией»: