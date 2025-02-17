Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дженоа – Венеция. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Дженоа
17.02.2025 21:45 - : -
Венеция
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
17 февраля 2025, 03:58 | Обновлено 17 февраля 2025, 03:59
5
0

Дженоа – Венеция. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 17 февраля в 21:45 по Киеву

17 февраля 2025, 03:58 | Обновлено 17 февраля 2025, 03:59
5
0
Дженоа – Венеция. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ФК Дженоа

17 февраля на «Луиджи Феррарис» пройдет матч 25-го тура Серии А, в котором «Дженоа» встретится с «Венецией». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Дженоа

Команда позапрошлый сезон провела во втором дивизионе. Тогда проявил себя как тренер Джилардино: экс-нападающий не только сумел вернуть своих подопечных в элитный дивизион Италии, но и уже там сумел закончить в середине таблицы, на 11-й позиции. Но в следующем розыгрыше, после прощания с рядом лидеров, похоже, сказался минимальный опыт Альберто как наставника: тот не сумел подобрать ключи к решению проблем, что накопились у грифонов. Только когда на его место пришел Патрик Виейра, удалось снова начать регулярно набирать очки. Да, сильным, Роме и Фиорентине, еще и на выезде, проигрывали, но при этом дома брали максимум с более простыми соперниками - Пармой и Монцей. С Торино же закончили ничьей.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Венеция

Клуб в прошлом сезоне неплохо себя проявил в Серии В. Не настолько хорошо, чтобы выйти напрямую в элитный дивизион страны, но достаточно, чтобы отправиться в плей-офф - и там выиграть стыковые поединки. Все это было достигнуто под руководством Ваноли, но его переманили в Торино. Сменивший Паоло Эусебио Ди Франческо дебютировал с поражения в кубке, а в первых 4-х турах Кальчо новичок взял всего 1 очко. Да и потом победы можно пересчитать по пальцам - только у Монцы показатели еще более убогие. Крылатые львы очевидно идут к возвращению в Серии В, хотя в январе отбирали очки через ничьи у Эмполи, Пармы и Вероны. В прошлом туре с Ромой были шансы на очки, например, через 0:0, но в итоге пропустили и проиграли.

Статистика личных встреч

Грифоны не проигрывали в 13 официальных матчах кряду. Но в сентябре они ухитрились проиграть 0:2 новичку.

Прогноз

Букмекерские конторы ставят практически крест на новичке. Принимая такого аутсайдера, в Генуе хозяева обязаны выиграть (коэффициент - 1,94).

Прогноз Sport.ua
Дженоа
17 февраля 2025 -
21:45
Венеция
Победа Дженоа 1.94 Сделать ставку
По теме:
Барселона – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Персеполис – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Ангелина Калинина – Виктория Азаренко. Прогноз на матч WTA 1000 в Дубае
Дженоа Венеция Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Руслан Малиновский
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой
Футбол | 16 февраля 2025, 21:23 5
Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой
Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой

Украинский страйкер впервые провел весь матч на скамье запасных за «Рому»

Предложение, которое изменит спорт. Звезда Реала получил рекордный контракт
Футбол | 17 февраля 2025, 02:11 0
Предложение, которое изменит спорт. Звезда Реала получил рекордный контракт
Предложение, которое изменит спорт. Звезда Реала получил рекордный контракт

Саудиты готовы платить Винисиусу 200 миллионов евро за сезон

Не нужен. Ямал не хочет видеть нового игрока в Барселоне
Футбол | 16.02.2025, 04:02
Не нужен. Ямал не хочет видеть нового игрока в Барселоне
Не нужен. Ямал не хочет видеть нового игрока в Барселоне
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
Футбол | 16.02.2025, 10:35
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
Футбол | 16.02.2025, 09:19
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 12 матчей в Ла Лиге
Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 12 матчей в Ла Лиге
15.02.2025, 21:31 7
Футбол
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
15.02.2025, 06:51 3
Бокс
Артета может принять безумное решение по Зинченко. И это не трансфер
Артета может принять безумное решение по Зинченко. И это не трансфер
16.02.2025, 08:49 20
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
15.02.2025, 20:46 7
Футбол
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
15.02.2025, 07:15 11
Бокс
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
15.02.2025, 06:36 70
Бокс
ЗИДАН: «Я сожалею, что так и не смог поиграть за этот клуб»
ЗИДАН: «Я сожалею, что так и не смог поиграть за этот клуб»
16.02.2025, 00:05 3
Футбол
Усик запланировал невероятный бой в Киеве против своего экс-соперника
Усик запланировал невероятный бой в Киеве против своего экс-соперника
16.02.2025, 09:16 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем