17 февраля на «Луиджи Феррарис» пройдет матч 25-го тура Серии А, в котором «Дженоа» встретится с «Венецией». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Дженоа

Команда позапрошлый сезон провела во втором дивизионе. Тогда проявил себя как тренер Джилардино: экс-нападающий не только сумел вернуть своих подопечных в элитный дивизион Италии, но и уже там сумел закончить в середине таблицы, на 11-й позиции. Но в следующем розыгрыше, после прощания с рядом лидеров, похоже, сказался минимальный опыт Альберто как наставника: тот не сумел подобрать ключи к решению проблем, что накопились у грифонов. Только когда на его место пришел Патрик Виейра, удалось снова начать регулярно набирать очки. Да, сильным, Роме и Фиорентине, еще и на выезде, проигрывали, но при этом дома брали максимум с более простыми соперниками - Пармой и Монцей. С Торино же закончили ничьей.

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Венеция

Клуб в прошлом сезоне неплохо себя проявил в Серии В. Не настолько хорошо, чтобы выйти напрямую в элитный дивизион страны, но достаточно, чтобы отправиться в плей-офф - и там выиграть стыковые поединки. Все это было достигнуто под руководством Ваноли, но его переманили в Торино. Сменивший Паоло Эусебио Ди Франческо дебютировал с поражения в кубке, а в первых 4-х турах Кальчо новичок взял всего 1 очко. Да и потом победы можно пересчитать по пальцам - только у Монцы показатели еще более убогие. Крылатые львы очевидно идут к возвращению в Серии В, хотя в январе отбирали очки через ничьи у Эмполи, Пармы и Вероны. В прошлом туре с Ромой были шансы на очки, например, через 0:0, но в итоге пропустили и проиграли.

Статистика личных встреч

Грифоны не проигрывали в 13 официальных матчах кряду. Но в сентябре они ухитрились проиграть 0:2 новичку.

Прогноз

Букмекерские конторы ставят практически крест на новичке. Принимая такого аутсайдера, в Генуе хозяева обязаны выиграть (коэффициент - 1,94).