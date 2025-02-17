Безумная идея Артеты. Способен ли Зинченко стать спасителем Арсенала?

Складывается впечатление, что Микеля Артету преследует какой-то злой рок. Как только у испанского тренера появляется более-менее реальная возможность всерьез побороться с «Арсеналом» за титул чемпиона Англии, как на команду сваливается куча различных проблем, бороться с которыми приходится аккурат в самый ответственный, с точки зрения чемпионских баталий, момент.

Вот и сейчас «Арсенал», который фактически остался единственным реальным конкурентом для «Ливерпуля» в борьбе за «золото» АПЛ, настигли серьезные кадровые проблемы. Дошло до того, что Артете уже банально некого ставить в центр нападения. В январе тяжелую травму колена получил бразилец Габриэл Жезус, а в начале февраля из строя выбыл еще и немец Кай Хаверц, серьезно повредивший подколенное сухожилие. Оба выбыли до конца сезона, однако как минимум до начала апреля из-за различных травм Артета не сможет рассчитывать еще и на Букайо Сака с Габриэлем Мартинелли…

На фоне масштабного кадрового кризиса, который сложился в атаке «канониров», в прессе вовсю заговорили о том, что Артете придется прибегать к отнюдь неочевидным, а то и вовсе в какой-то степени безумным решениям. Одно из них может заключаться в том, чтобы попробовать в качестве центрфорварда 28-летнего украинца Александра Зинченко – номинального левого защитника.

И хотя пока наиболее вероятным кандидатом на то, чтобы играть в центре атаки «Арсенала» экспертам видится 30-летний Леандро Троссард, практически все специалисты сходятся во мнении, что Артете все равно придется как минимум время от времени устраивать ротацию, так как бельгиец ранее также неоднократно испытывал проблемы с подколенным сухожилием, и чрезмерно интенсивный уровень выступлений может привести к тому, что проблемы со здоровьем возникнут и у него.

Теоретически Артета мог бы задействовать на позиции центрфорварда Микеля Мерино или Деклана Райса, но первому очевидно не хватает технических качеств в некоторых аспектах игры, чтобы быть успешным в этом амплуа, а второй настолько важен для «канониров» в центре поля, что всяческие эксперименты вокруг него в роли «девятки» видятся не слишком-то и целесообразными, а от того – и маловероятными.

С Зинченко история совсем другая. Во-первых, украинец перестал являться важной фигурой в первой команде «Арсенала» на позиции левого фулбека. В текущем розыгрыше АПЛ Александр провел лишь 240 минут в рамках 8 поединков, а в последний раз появлялся на поле аж 15 января, благополучно просидев на скамейке запасных четыре недавних матча «канониров» против «Астон Виллы» (2:2), «Вулверхэмптона» (1:0), «Манчестер Сити» (5:1), «Лестера» (2:0). Во-вторых, на заре своей карьеры Зинченко играл в нападении, о чем публично заявлял в конце 2022-го: «Когда я начинал, то сам был нападающим [центральным]. Затем я был левым крайним нападающим, затем полузащитником, теперь левым защитником. Может быть, закончу как центральный защитник или вратарь!»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Безусловно, тот факт, что в процессе эволюции его карьеры Зинченко перешел с позиции центрфорварда на левый фланг обороны четко характеризует одно: у Александра не хватает качеств, чтобы преуспевать на острие атаки, по крайней мере, на высочайшем уровне, куда украинцу удалось сперва вскарабкаться, а затем и закрепиться. Но в той специфичной ситуации, в которой сейчас оказался Микель Артета и его «Арсенал», вовсе не нелепым будет выглядеть предположение о том, что Зинченко способен оказаться далеко не худшим (а возможно, даже идеальным) вариантом для лондонцев именно на позиции центрфорварда.

Зинченко не будет действовать как традиционная «девятка», но обеспечит большой объем технической работы и способность удерживать мяч высоко в поле в ситуациях под давлением, что является весьма полезными качествами для нападающего. Александр вполне способен стать тем, кого порой еще называют «ложной девяткой» – центрфорвардом, который сам по себе не зациклен на ударах и забитых мячах, но выполняет огромные объемы работы, часто смещаясь с позиции, тем самым внося дополнительный хаос и суету в оборонительные построения соперника.

Да, Зинченко крайне нечасто за свою профессиональную карьеру действовал непосредственно в центре нападения. В частности, на Wyscout выделены всего пять поединков, когда Александр играл на острие атаки. Они датированы 2016-2017 годами, и в них украинец выступал за молодежную команду страны, а также за резервистов ПСВ и провел 48 минут в центре нападения в одном из спаррингов «Манчестер Сити», где его в необычной роли решил опробовать Жузеп Гвардиола. Интересно, что в последнем случае, а это было лето 2016-го, ассистентом у именитого каталонца в стане «горожан» уже был Микель Артета, поэтому чисто теоретически нынешний коуч «Арсенала» может помнить тот опыт и видеть опцию с Зинченко на острие атаки лондонцев как одну из наиболее реальных.

Впрочем, статистика у Зинченко, когда он действовал в центре нападения, весьма и весьма пристойная, даже если сравнивать ее с аналогичными показателями у Кая Хаверца и Габриэла Жезуса:

В частности, в глаза сразу бросается, насколько Зинченко более работоспособен, нежели немец и бразилец, а еще удивляет то, что средняя результативность Александра фактически не уступает тому, что показывает Хаверц. Более того, Зинченко в реальности забивал в разы больше, чем мог бы рассчитывать, опираясь на теоретический показатель ожидаемых голов (xG). Хотя здесь, безусловно, стоит делать поправку на небольшой размер статистической выкладки для Александра.

Однако, с чем у украинца полный порядок, так это с количеством действий на поле, выполненных и полученных передач. Причем здесь ситуация стабильная и подтверждается, даже если включить в выборку матчи, где Зинченко приходилось действовать на флангах атаки. Кроме того, Александр технически действительно хорошо подходит на роль «ложной девятки». Он в разы меньше получает мяч непосредственно в штрафной соперника, нежели это делают Хаверц и Жезус, предпочитая отходить чуть глубже, но зато это открывает пространство для маневров фланговым нападающим. Благодаря этому Зинченко более ориентирован на то, чтобы подыгрывать партнерам, что наглядно иллюстрирует такой показатель как «передачи под удар», где у Александра есть практически четырехкратное преимущество над Хаверцом и Жезусом.

Очевидно, что Зинченко вряд ли станет сенсационно успешным решением проблемы, возникшей в центре нападения «Арсенала». Украинцу придется привыкать к новым тактическим требованиям, иной роли и функциям на поле, однако в целом подобного рода эксперимент – это то, где Александр может помочь «канонирам» и Артете. По крайней мере, важно, что с переводом Зинченко прямо сейчас на острие атаки испанскому коучу не придется в авральном порядке «латать дыры» на других позициях, так как украинец, по сути, обеспечит использование внутреннего резерва, не будучи нынче затребованным на своей основной и уже привычной позиции левого фулбека.

Решится ли Артета пойти на такой эксперимент? Кажется, что у испанца просто нет выбора, и он вскоре будет обязан принять такое решение. Что ж, тем лучше для Зинченко и сборной Украины, для которой критически важно, чтобы ее ключевые футболисты-легионеры имели стабильную игровую практику в клубных командах.