Серьезная потеря. Лидер Арсенала выбыл до конца сезона из-за травмы
Кай Хаверц травмировал подколенное сухожилие
25-летний немецкий атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» Кай Хаверц получил травму подколенного сухожилия.
Об этом сообщил журналист Дэвид Орнштейн.
По его словам, Хаверц получил травму на тренировке и пропустит оставшуюся часть сезона.
Для «Арсенала» это очень тяжелая потеря, ведь команда потеряла одного из лидеров основного состава.
Кай Хаверц в этом сезоне сыграл 32 матча в различных турнирах и забил 15 мячей.
Лондонский «Арсенал» находится на второй позиции в английской Премьер-лиге, отставая от «Ливерпуля» на 6 очков.
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