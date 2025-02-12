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Англия
12 февраля 2025, 14:30 | Обновлено 12 февраля 2025, 14:37
1118
2

Серьезная потеря. Лидер Арсенала выбыл до конца сезона из-за травмы

Кай Хаверц травмировал подколенное сухожилие

12 февраля 2025, 14:30 | Обновлено 12 февраля 2025, 14:37
1118
2
Серьезная потеря. Лидер Арсенала выбыл до конца сезона из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

25-летний немецкий атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» Кай Хаверц получил травму подколенного сухожилия.

Об этом сообщил журналист Дэвид Орнштейн.

По его словам, Хаверц получил травму на тренировке и пропустит оставшуюся часть сезона.

Для «Арсенала» это очень тяжелая потеря, ведь команда потеряла одного из лидеров основного состава.

Кай Хаверц в этом сезоне сыграл 32 матча в различных турнирах и забил 15 мячей.

Лондонский «Арсенал» находится на второй позиции в английской Премьер-лиге, отставая от «Ливерпуля» на 6 очков.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Кай Хаверц травма травма колена Арсенал Лондон Дэвид Орнштейн
Александр Сильченко Источник: Instagram
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
На данный момент у них травмированы Вайт, Томиясу, Жезус, Сака, Мартинелли и плюс Хаверц. Я бы сказал это катастрофа.
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+1
Victor673256ua
Важка втрата для Арсенала. Без Хаверца буде важко боротись з Ліверпулем
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0
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