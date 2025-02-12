Серьезная потеря. Лидер Арсенала выбыл до конца сезона из-за травмы

25-летний немецкий атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» Кай Хаверц получил травму подколенного сухожилия.

Об этом сообщил журналист Дэвид Орнштейн.

По его словам, Хаверц получил травму на тренировке и пропустит оставшуюся часть сезона.

Для «Арсенала» это очень тяжелая потеря, ведь команда потеряла одного из лидеров основного состава.

Кай Хаверц в этом сезоне сыграл 32 матча в различных турнирах и забил 15 мячей.

Лондонский «Арсенал» находится на второй позиции в английской Премьер-лиге, отставая от «Ливерпуля» на 6 очков.