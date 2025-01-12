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Англия
12 января 2025, 17:57 | Обновлено 12 января 2025, 17:58
439
0

ФОТО. Форварда Арсенала забрали с поля на носилках в матче с Ман Юнайтед

Габриэл Жезус неудачно приземлился на газон, его заменили на Рахима Стерлинга

12 января 2025, 17:57 | Обновлено 12 января 2025, 17:58
439
0
ФОТО. Форварда Арсенала забрали с поля на носилках в матче с Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января проходит матч 1/32 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Арсенал и Манчестер Юнайтед.

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 38-й минуте Габриэл Жезус жестко сыграл против Бруну Фернандеша. Бруну не пострадал, разве что слетела бутса и за эмоции португалец был наказан желтой карточкой – он требовал зафиксировать фол.

А вот Жезус неудачно приземлился на газон. Бразильский форвард канониров не смог продолжить игру, его заменили на Рахима Стерлинга. Жезуса вынесли с поля на носилках.

После первого тайма счет 0:0. Украинский защитник лондонского клуба Александр Зинченко остался на скамейке запасных.

ФОТО. Форварда Арсенала забрали с поля на носилках в матче с Ман Юнайтед

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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