12 января проходит матч 1/32 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Арсенал и Манчестер Юнайтед.

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

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На 38-й минуте Габриэл Жезус жестко сыграл против Бруну Фернандеша. Бруну не пострадал, разве что слетела бутса и за эмоции португалец был наказан желтой карточкой – он требовал зафиксировать фол.

А вот Жезус неудачно приземлился на газон. Бразильский форвард канониров не смог продолжить игру, его заменили на Рахима Стерлинга. Жезуса вынесли с поля на носилках.

После первого тайма счет 0:0. Украинский защитник лондонского клуба Александр Зинченко остался на скамейке запасных.

ФОТО. Форварда Арсенала забрали с поля на носилках в матче с Ман Юнайтед