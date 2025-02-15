Артета может принять безумное решение по Зинченко. И это не трансфер

Лондонский «Арсенал» столкнулся с кадровыми проблемами. Травму получил основной нападающий команды Кай Хаверц.

По информации Arsenal Insider, главный тренер «канониров» Микаэль Артета планирует использовать на позиции центрфорда Леандро Троссарда, который играет обычно вингера. Альтернативным вариантом является Александр Зинченко. Отмечается, что Артета может рискнуть и ставить украинца играть в нападении. Александр обладает отличной техникой и имеет хорошее видение поля, к тому же Зинченко начинал играть в футбол именно на острие атаки.

В этом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 13 матчей, но результативными действиями не отличался.