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  4. Артета может принять безумное решение по Зинченко. И это не трансфер
Англия
15 февраля 2025, 23:28 |
1581
7

Артета может принять безумное решение по Зинченко. И это не трансфер

Тренер может использовать украинца в нападении

15 февраля 2025, 23:28 |
1581
7
Артета может принять безумное решение по Зинченко. И это не трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета и Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» столкнулся с кадровыми проблемами. Травму получил основной нападающий команды Кай Хаверц.

По информации Arsenal Insider, главный тренер «канониров» Микаэль Артета планирует использовать на позиции центрфорда Леандро Троссарда, который играет обычно вингера. Альтернативным вариантом является Александр Зинченко. Отмечается, что Артета может рискнуть и ставить украинца играть в нападении. Александр обладает отличной техникой и имеет хорошее видение поля, к тому же Зинченко начинал играть в футбол именно на острие атаки.

В этом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 13 матчей, но результативными действиями не отличался.

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Кай Хаверц Леандро Троссард Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Микель Артета Александр Зинченко
Дмитрий Олейник Источник
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Комментарии 7
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Harun Bakircioğlu
Тем временем Зинченко против аутсайдера вообще не вышел. Можно фантазировать и дальше.
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+3
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Falko
Цікаво, коли це "Зінченко починав грати у футбол саме на вістрі атаки", у 2 класі загальноосвітньої школи? Там усі намагаються грати на вістрі атаки і тільки одного найслабкішого на ворота ставлять.
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+1
Saar
Та на ворота вже його ставте!
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0
GloryUkraine
Аби лиш не болбоєм.
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0
PullBen
Це щось нове, звісно Зінченко вміє грати на позиції лівого захисника та полузахисника але центр форвард?.. Артета походу щось не те сповживає)
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0
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